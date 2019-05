Anticipazione Il Segreto | Prudencio salva Julieta | l’Ortega in fin di vita

Anticipazione Il Segreto : Antolina si provoca l’aborto - la reazione di Isaac : Il Segreto anticipazioni: Antolina sempre più folle, il gesto inaspettato Un gesto inaspettato quello di Antolina, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. Stando alle ultime anticipazioni, l’ex ancella è disposta a tutto pur di abortire. Il motivo? Ebbene un po’ tutti hanno iniziato a comprendere che la perfida biondina non è incinta da […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Antolina si provoca l’aborto, la ...

Anticipazione Il Segreto : lo sconvolgente ritorno di Donna Francisca : Il Segreto anticipazioni, il ritorno di Donna Francisca: la Montenegro pronta a vendicarsi con Fernando Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo al ritorno di Donna Francisca. In realtà, come vi abbiamo spesso anticipato, la dark lady di Puente Viejo non è stata uccisa da Gonzalo, come hanno cercato di far credere. Infatti, Raimundo fino […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: lo sconvolgente ritorno di Donna Francisca proviene da ...

Anticipazione Il Segreto : il subdolo piano di Francisca - Severo nei guai : Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca si allea con Prudencio, il piano contro Severo Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una nuova guerra tra Donna Francisca e Severo. La dark lady di Puente Viejo torna finalmente nella sua tenuta, dove cerca di rimettere tutte le cose al loro posto. In particolare, inizia a prendersi […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: il subdolo piano di Francisca, Severo nei guai proviene ...

Il segreto - Anticipazione trame dal 7 al 13 aprile : Antolina gioca col fuoco : Le trame de Il segreto non si fermano mai e, come sempre, Puente Viejo brulica di intrighi, accordi sottobanco, complotti e chi più ne ha più ne metta. Di conseguenza prosegue la messa in onda dei nuovi episodi, che vediamo trasmessi tutti i giorni della settimana nessuno escluso. Le nuove puntate vanno in onda ogni giorno il pomeriggio su Canale 5. Domenica e lunedì alle 16.20, sabato alle 15.40 e il resto dei giorni alle 16.30. Di seguito le ...

Anticipazione Il Segreto : Elsa ha ucciso sua madre? La confessione : Il Segreto anticipazioni: l’inaspettata confessione di Antolina su Elsa Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto vedremo Isaac sconvolto di fronte a una particolare confessione di Antolina su Elsa. Stando alle ultime anticipazioni, l’ex ancella rivela al marito un dettaglio sul passato della Laguna, che riesce a portare il Guerrero ad avere dei forti […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Elsa ha ucciso sua madre? La ...