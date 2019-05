All Together Now | ospiti e anticipazioni prima puntata 16 maggio 2019

“All Together Now” ecco tutte le anticipazioni del nuovo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax : La musica e un Muro di 100 giurati, la musica e più di 50 concorrenti cantanti, la musica e 1 solo vincitore… Da giovedì 16 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, debutta in Italia “All Together Now”, lo show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, che ha sorpreso il mondo! Il programma, partito nel gennaio dello scorso anno sulla rete inglese BBC One, ha ottenuto da subito un successo incredibile: in poco più di un anno si è affermato ...

Le Donatella - giudici di All Together Now - a Blogo : "Non siamo delle bacchettone. I talent non (ci) hanno stancato" : "Anche noi facciamo parte del muro umano di All Together Now". Ci sono anche Silvia e Giulia Provvedi, Le Donatella, tra i 100 giurati del nuovo programma di Canale 5: con loro anche Mietta, Silvia Mezzanotte, Fernando Proce, Leonardo Decarli e molti altri. "La cosa particolare di questo talent è che si presentano persone totalmente diverse, dal panettiere al padre di famiglia, dal ragazzino alla signora dall'età avanzata. E' stata ...

J-Ax : «Ad All Together Now non devi garantire una carriera a nessuno. Ho deciso che non condurrò mai - il mio ruolo perfetto è la spalla» – Video : J-Ax Presidente di giuria, sì, ma senza le “paturnie” dei talent. Ad All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5, J-Ax, si è sentito libero – per una volta – dalla responsabilità di dover garantire un futuro discografico al concorrente di turno. Nel programma condotto in prima serata da Michelle Hunziker (da stasera), il rapper ha capeggiato una giuria di 100 persone, composta da esperti di musica, volti noti e ...

All Together Now streaming : dove vedere le puntate in tv e replica : ALL Together NOW streaming dove vedere. Da giovedì 16 maggio 2019 arriva su Canale 5 il programma musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Ecco di seguito gli orari, dove vedere il programma in tv e streaming. TUTTO SU #ALLTogetherNOW All Together Now streaming: dove vedere le puntate in tv e replica Il programma musicale All Together Now andrà in onda il giovedì in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà ...

All Together Now prima puntata : anticipazioni e ospiti 16 maggio 2019 : ALL Together NOW prima puntata. Da giovedì 16 maggio 2019 debutta in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING All Together Now prima puntata: anticipazioni e ospiti 16 maggio 2019 All Together Now, programma musicale della BBC One, arriva anche in Italia in sei puntate condotte da Michelle Hunziker. J-Ax sarà invece il ...

All Together Now su Canale 5 da questa sera il talent con Michelle Hunziker e J-Ax : All Together Now su Canale 5 la versione italiana del talent BBC Michelle Hunziker alla conduzione, J-Ax a capo del “muro” A poco più di un anno dalla sua partenza su BBC One, lo show musicale All Together Now ha da subito suscitato grande interesse tant’è che è diventato il format più venduto nel mondo nel minor periodo di tempo. Da questa sera, giovedì 16 maggio 2019, in prima serata su Canale 5, debutta la versione italiana ...

J-Ax a Blogo : "All Together non garantisce una carriera discografica a nessuno" (video) : "C'è un montepremi e non devi garantire una carriera discografica a nessuno: ecco perché All Together Now è diverso dagli altri programmi". J-Ax racconta così il nuovo programma di Canale 5, dove ricopre il ruolo di capo-giuria al fianco di una Michelle Hunziker conduttrice. All Together Now anzitutto non è un talent, bensì un "musical game show": i concorrenti giocano per un montepremi finale e prevale più il fattore divertimento all'ambizione ...

All Together Now - arriva il talent show di Michelle Hunziker e J-Ax : “È un condominio di grandi esperti che litigano” : Tanta musica con evergreen italiani e internazionali, un “muro umano” di 100 giurati (da Silvia Mezzanotte a Mietta), più di 50 concorrenti cantanti e un solo vincitore. Sono questi gli ingredienti di “All Together Now”, il nuovo game show musicale (e una scommessa) di Canale 5, in onda dal 16 maggio in prima serata, condotto da Michelle Hunziker, con un presidente di giuria d’eccezione come J-Ax. Ci saranno anche degli ospiti speciali ...

All Together Now - Michelle Hunziker confessa : “E’ stata dura…” : Michelle Hunziker fa una confessione sulla sua storia con Tomaso Trussardi Di certo iniziare una nuova relazione dopo averne vissuta una importante non è semplice. Lo sa bene Michelle Hunziker che dopo la storia con Eros Ramazzotti, dal cui matrimonio è nata la bella e simpatica Aurora, non ha avuto vita facile con i paparazzi e il mondo del gossip che cercava di ingoiarla senza pietà. Quando ha conosciuto Tomaso Trussardi, però, le nebbie si ...

All Together Now - la conferenza stampa. «Non sarà un talent ma uno show musicale». Zanicchi - Pucci - Cirilli e Boomdabash guest della première : Michelle Hunziker, Roberto Cenci, J Ax All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker, promette di coinvolgere. Del resto l’obiettivo dei concorrenti – tutti cantanti amatori – sarà proprio quello di entusiasmare i cento giudici capitanati da J-Ax e posizionati in studio su un muro alto otto metri. Più giurati si alzeranno, più alto sarà il punteggio. Il programma, in onda in prima serata da ...

Fabio2U tra i giudici di “All Together Now” il nuovo game show musicale in onda dal 16 maggio - in prima serata - su Canale 5. : “All Together Now” si tinge di blu! Fabio2U, il cantante K-POP italiano che ha all’attivo una collaborazione con l’idolo statunitense Snoop Dogg e il rapper filippino Bassilyo, farà parte del cosiddetto “muro dei 100” giudici di “All Together Now”, il nuovo game show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax che andrà in onda dal 16 maggio in prima serata su Canale 5, con la regia e direzione artistica ...

‘All Together now’.Tra i 100 giudici : deejay - discografici - cantanti - youtuber - showgirl. Leggi la lista dei nomi : Questa mattina si è tenuta a Milano la conferenza stampa di All together Now, show musicale (show, non talent) condotto da Michelle Hunziker con J-Ax che sarà a capo dei 100 giudici che decreteranno... L'articolo ‘All together now’.Tra i 100 giudici: deejay, discografici, cantanti, youtuber, showgirl. Leggi la lista dei nomi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.