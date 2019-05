Alfa Romeo Giulia - Per la Mille Miglia la Quadrifoglio è anche Ocra

Alfa Romeo alla 1000 Miglia : tanti gioielli - Giovinazzi e una serie speciale : La 1000 Miglia è da oltre 90 anni la massima espressione del sentimento popolare per le quattro ruote, e Alfa Romeo proprio alla 1000 Miglia ha scritto pagine leggendarie della sua storia, con vittorie indelebili e record che non potranno essere battuti. Il Biscione detiene infatti il primato di 11 successi, di cui 7 consecutivi, […] L'articolo Alfa Romeo alla 1000 Miglia: tanti gioielli, Giovinazzi e una serie speciale sembra essere il ...

Motori – FCA : cosa si cela dietro la particolare livrea dell’Alfa Romeo Giulia vista alla 1000 Miglia? : Il legame indissolubile con il prezioso heritage Alfa Romeo si esprime alla 1000 Miglia 2019: l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio presente all’evento è qualcosa di unico Ha preso il via ieri, dopo la punzonatura e le verifiche sportive e tecniche, la prima tappa della 1000 Miglia 2019. Un’edizione memorabile: gli equipaggi in gara sono 430, quasi 900 persone in rappresentanza di tutti i continenti. Alfa Romeo è la casa ...

Motori – Giovinazzi protagonista della 1000 Miglia - in strada come in pista a bordo di Alfa Romeo : Antonio Giovinazzi, giovane pilota italiano della scuderia “Alfa Romeo Racing”, partecipa alla 1000 Miglia 2019 a bordo dell’omonima serie speciale di Giulia Quadrifoglio La 1000 Miglia è da oltre novant’anni la massima espressione del sentimento popolare per le quattro ruote e Alfa Romeo proprio alla 1000 Miglia ha scritto pagine leggendarie della sua storia, con vittorie indelebili e record che non potranno ...

Formula 1 – Test Barcellona - Callum Ilott si scusa con l’Alfa Romeo : “l’incidente? Sento di aver deluso il team” : Protagonista di un brutto incidente nel corso del pomeriggio del day-1 dei Test di Barcellona, Ilott ha raccontato cosa sia accaduto E’ stato il suo l’unico incidente del day-1 dei Test di Barcellona, una botta tremenda contro le barriere in curva 3 che ha lasciato con il fiato sospeso l’Alfa Romeo Racing. Fortunatamente, nessuna conseguenza per Callum Ilott che, al termine della sessione, ha voluto spiegare quanto ...

Alfa Romeo ispira Eberhard & Co. : nasce “Quadrifoglio Verde” : Totalmente ispirato ad Alfa Romeo nasce il cronografo Quadrifoglio Verde – 250 esemplari in edizione limitata – concepito per rappresentare tutto il contenuto tecnico e stilistico che da sempre caratterizza i prodotti di Alfa Romeo ed Eberhard & Co., capisaldi dell’innovazione e capaci di mantenere una stretta connessione con la propria storia. Contraddistinta come Alfa […] L'articolo Alfa Romeo ispira Eberhard & ...

F1 – Test Barcellona : incidente tremendo per Callum Ilott : distrutta l’Alfa Romeo del pilota inglese : Nel corso del pomeriggio, il pilota inglese è andato a sbattere violentemente in curva 3, venendo poi trasportato al centro medico per i controlli di routine Il primo incidente della sessione di Test a Barcellona ha visto come protagonista Callum Ilott, andato a sbattere in curva 3 con la sua Alfa Romeo. Il pilota inglese ha perso il controllo della C38, finendo violentemente contro le barriere, causando così lo stop della sessione con ...

La sportività di Alfa Romeo in un orologio? Si può : ecco il cronografo Eberhard “Quadrifoglio Verde” : Dall’incontro con Alfa Romeo, da sempre sinonimo di sportività, eleganza e cura dei dettagli, nasce il nuovo cronografo di Eberhard & Co.: un connubio tra due brand capaci di fondere sapere tecnico, emozione e ricercatezza Totalmente ispirato ad Alfa Romeo nasce il cronografo Quadrifoglio Verde – 250 esemplari in edizione limitata – concepito per rappresentare tutto il contenuto tecnico e stilistico che da sempre ...

Alfa Romeo Giulietta MY19 : prezzo - novità e scheda tecnica : Alfa Romeo Giulietta MY19: prezzo, novità e scheda tecnica Nel museo Alfa Romeo di Arese è stata presentato il restyling della nuova Giulietta MY19. Tante le modifiche estetiche e un corposo e più che giusto aggiornamento sul fronte tecnologico. Le motorizzazioni, le quali permettono ancora ottime prestazioni, sono rimaste le stesse. La vettura è maggiormente d’impatto e i ritocchi stilistici ne favoriscono l’apprezzamento. Ecco ...

Alfa Romeo 75 festeggia 34 anni : ecco perché viene considerata l’ultima vera Alfa [FOTO] : La 75 poteva contare sulla trazione posteriore e su uno schema di sospensioni inarrivabile per la concorrenza L’11 maggio 1985, esattamente 34 anni fa, debuttava la mitica Alfa Romeo 75, considerata l’ultima vera Alfa e ultima berlina a trazione posteriore della Casa del Biscione prima della recente Giulia. LA 75, prodotta fino al 1993, è stata anche l’ultima vettura esportata anche in Nord America – dove veniva chiamata Alfa Romeo ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio - arriva l'allestimento Sport Tech : Stelvio Sport Tech - Mostra la sua grinta con i cerchi in lega a 5 fori da 19″Sport, vetri privacy, Alfa Connect 8,8″con integrazione Apple CarPlay e Android AutoT, Alfa Connected ...

Nuovo allestimento Alfa Romeo Sport-Tech : Dedicato ad Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Sport-Tech è un allestimento esclusivo che coniuga la sportività della berlina e del SUV a una dotazione completa in termini di comfort e tecnologia. La nuova Giulia Sport-Tech unisce l’anima sportiva Alfa Romeo alla connettività di bordo: di serie infatti offre contenuti esclusivi quali cerchi in lega bruniti […] L'articolo Nuovo allestimento Alfa Romeo Sport-Tech sembra essere il primo su ...

Raikkonen non si sente più 'importante' in Alfa Romeo : Le sue prestazioni costanti si sono rivelate preziose come dimostrano i primi 4 Gran Premi della stagione , ma il campione del mondo 2007 lo vede semplicemente come il suo lavoro. "Alla fine, sono ...

Formula 1 – La modestia di Raikkonen : “Alfa Romeo non è top team ma può migliorare - porto esperienza ma non mi sento importante” : Kimi Raikkonen esalta la forza del gruppo rispetto ai meriti del singolo: l’ex pilota Ferrari punta a migliorare l’Alfa Romeo con la sua esperienza, senza però sentirsi una prima donna I membri dell’Alfa Romeo non perdono occasione di elogiare il suo lavoro, ma Kimi Raikkonen preferisce esaltare il gruppo. Il pilota finlandese, con i suoi soliti modi da ‘Iceman, glissa sui complimenti e preferisce mettere la sua ...

Al via ordini nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sport-Tech : Giulia Sport-Tech è disponibile con le motorizzazioni 2.2 Turbo Diesel 160 Cv e 450 Nm di coppia, con cambio AT8 - interamente in alluminio e caratterizzato dal sistema d'iniezione di ultima ...