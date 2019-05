Alessandra Ambrosio si presenta mezza nuda sul red carpet | un look davvero esagerato

Alessandra Ambrosio sfila con un sexy rosso al Festival di Cannes : Veli e spacchi vertiginosi, la supermodella brasiliana Alessandra Ambrosio elettrizza con uno show sexy in rosso il red carpet del 15 maggio al Festival di Cannes. Per la Montee des Marches per il film Le Miserables di Ladj Ly la top protagonista sulla passerella di Victoria’s Secret ha indossato un abito tutto di veli trasparenti. Per l’apertura del Festival si era fatta notare con un abito bianco. Visualizza questo post su ...