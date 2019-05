Alain Delon replica alle femministe | La mia carriera non si discute

Alain Delon : “Non si può contestare la mia carriera” : Alain Delon reagisce alla petizione lanciata negli Stati Uniti contro la sua premiazione con la "palma d'onore" al Festival di Cannes. L'iniziativa americana, lanciata da una certa Margherita B. sul social network "Care2", condanna una serie di vecchie prese di posizione dell'attore francese accusato di essere "razzista, omofobo e machista". Dopo le polemiche di ieri, Delon ha dunque deciso di rispondere direttamente al quotidiano ...

Vieni da me - Rosanna Lambertucci e l'invito piccante di Alain Delon : 'Mi invitò in hotel - ma io...' : A Vieni da me , la mitica conduttrice Rosanna Lambertucci ha svelato un aneddoto piccante avvenuto un po' di tempo fa tra lei e l'attore Alain Delon. A Caterina Balivo la Lambertucci ha raccontato di ...

