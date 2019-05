Al Bano Carrisi e la confessione su Romina Power | Finalmente lo ha fatto Il

Rai - Al Bano Carrisi cavalca la rivoluzione sovranista : "Considerate il mio nome" : Al Bano Carrisi si è ufficialmente candidato per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Sull'onda della nuova Rai sempre più in clima sovranista, il cantante salentino al Tempo ha avanzato la sua proposta a viale Mazzini: "Sono pronto per la prossima edizione del Festival di Sanremo ma stav

TOTO CUTUGNO/ 'AlBano Carrisi mi ha salvato la vita' - Verissimo - : TOTO CUTUGNO sarà per la prima volta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante parlerà della sua lunga carriera e della malattia.

Toto Cutugno : “AlBano Carrisi mi ha salvato la vita - avevo le metastasi che stavano per arrivare ai reni” : Toto Cutugno è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Toto Cutugno ha svelato: “Albano Carrisi mi ha salvato la vita. Mi rivolgo agli uomini: fate prevenzione, cazzo. Io mi sentivo una roccia dieci anni fa, mi sentivo di spaccare tutto il mondo, invece mi alzavo di notte, tre quattro ...

AlBano Carrisi ad Amici - la foto clamorosa di Loredana Lecciso : "Un travaso di bile per Romina Power" : Chi c'è alla guida dell'auto su cui Loredana Lecciso si scatta un selfie? Ma Albano Carrisi, ovviamente. La sua seconda (ex) moglie pubblica su Instagram una foto insieme al cantante di Cellino San Marco, diretto a Roma per la puntata di Amici di Maria De Filippi, e i suoi followers si scatenano. Tu

Loredana Lecciso - tegola in testa ad Al Bano Carrisi : lo umilia in tre parole : Loredana Lecciso e AlBano Carrisi a Novella 2000 smentiscono i rumors su un loro imminente matrimonio. Dopo il riavvicinamento tra i due, negli ultimi giorni si era ipotizzato che i due potessero presto convolare di nuovo a nozze ma arriva la smentita da parte di entrambi. Loredana alla rivista parl

Al Bano Carrisi e Romina Power - il figlio Yari rivede sua sorella Ylenia in vacanza : la foto commovente : Dopo 25 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, il suo ricordo è ancora vivo in famiglia. L'ultimo omaggio lo ha fatto suo fratello Yari Carrisi, che da mesi vive in India. Sul suo profilo Instagram, Yari ha pubblicato una story commovente con una foto di lui da pic

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sposano - dramma in famiglia : "I figli - quando lo hanno saputo..." : "Incredibile a Cellino. Al Bano si riprende la Lecciso. E questa volta convolano a nozze". È il settimanale Nuovo a sganciare la bomba: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso presto sposi. Una decisione inaspettata, rivelata al rotocalco da una fonte che dice di essere assolutamente sicura della notizia

AlBano Carrisi e Romina Power - a Mara Venier scappa una frase in diretta : "Certi amori...". Disastro Lecciso : Una stoccata a Loredana Lecciso, in diretta. A Storie italiane da Eleonora Daniele in collegamento telefonico c'è Mara Venier, mentre in studio per un'emozionante intervista doppia a distanza c'è il marito Nicola Carraro. Si parla di Domenica In, certo, ma soprattutto di amore. La storia tra Mara e

AlBano Carrisi e Loredana Lecciso - il genero scende in politica. "Con chi mi candido" - fulmine a ciel sereno : Il "genero" di Albano Carrisi e Loredana Lecciso scende in politica. Ad annunciarlo, su Instagram, è stato lo stesso Giuseppe Caggiula, studente universitario che da qualche mese fa coppia fissa con la 17enne Jasmine Carrisi. Caggiula si candida come consigliere comunale nella sua Lecce all'interno

Al Bano Carrisi fa pace con l’Ucraina : Al Bano ha fatto pace con l"Ucraina. La spinosa questione che vedeva il cantante pugliese al centro di una intricata vicenda diplomatica è finalmente stata risolta. Circa un mese fa il nome del cantante di Cellino San Marco era stato inserito nella black list ucraina insieme a quello di altre persone sgradite o considerate un pericolo per la sicurezza nazionale, in tutto 147 nomi, come ha riportato "l"Agenzia Interfax". La motivazione stava ...