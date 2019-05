Accuse di plagio per il poster del Lucca Comics & Games | la replica del festival

fanpage

(Di giovedì 16 maggio 2019) Fa discutere ildell'edizione 2019 del, finito al centro delle polemiche sul web per via di presunti plagi. A infastidire gli utenti una foto del Teatro del Giglio e le illustrazioni di Vladislav Ociacia. L'organizzazione della fiera del fumetto è intervenuta tempestivamente spiegando in cosa consiste la pratica del "photobashing".

