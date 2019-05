Aborto illegale negli Usa | il provvedimento è diventato legge | vietato anche in caso di

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) La governatrice dell’Alabama ha firmato ildiche vieta – di fatto – l’. Laè passata in Senato grazie ai voti di 25 senatori repubblicani, tutti maschi. “Per i molti sostenitori di questo– ha twittato la governatrice Kay Ivey – questaserve a testimoniare in modo possente la profonda convinzione della gente dell’Alabama che ogni vita è preziosa ed è un dono sacro di Dio“. Nel firmare lala governatrice repubblicana ha riconosciuto che il, il quale vieta l’in tutti i casi, compreso stupro ed incesto, tranne nei casi in cui sia in grave pericolo la vita della madre, e stabilisce pene fino 99 anni di carcere per i medici che praticano l’– potrebbe non essere applicabile perché in contrasto con la Roe v.Wade, la sentenza della Corte ...

MartaRames : RT @torschlussp4nik: In Alabama è stato appena reso illegale l'aborto anche nei casi di stupro e incesto. Mi fa sempre più schifo questo mo… - Voloviadate : RT @torschlussp4nik: In Alabama è stato appena reso illegale l'aborto anche nei casi di stupro e incesto. Mi fa sempre più schifo questo mo… - imvld : RT @torschlussp4nik: In Alabama è stato appena reso illegale l'aborto anche nei casi di stupro e incesto. Mi fa sempre più schifo questo mo… -