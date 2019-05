Abano Football Trophy – Risultati e classifica del Napoli Under 14 | domani sera

forzazzurri

(Di giovedì 16 maggio 2019) E’ in corso adTerme la 28esima edizione del ““. Tra i partecipanti anche gli14 del14 delall’– Gli azzurrini fanno parte del Girone A insieme con Juventus, Dinamo Kiev ed Asburgo. Nella giornata odierna sono state disputate le seguenti partire: Asburgo – Dinamo Kiev 1-2 Dinamo Kiev – Juventus 0-1.- Asburgo 1-0 Juventus – Asburgo 0-0 Dinamo Kiev –1-1 Laprovvisoria è la seguente:4 Juventus 4 Dinamo Kiev 4 Asburgo 0alle ore 20:45 si giocherà Juventus –. La Juventus, avendo vinto contro la Dinamo Kiev è già certa del passaggio alla fase successiva mentre ilpassa anche se perde ma con uno scarto massimo di 2 gol. Passare come prima significherebbe evitare i giovani del Valencia che hanno ...

