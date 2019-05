A Roma sfila la Marcia per la vita | L' aborto? Mette a rischio la sopravvivenza del

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Cristina Verdi Sabato i pro-life torneranno a manifestare per le vie della Capitale. L'anno scorso in piazza per il "no" all'c'erano anche big della Lega come Fontana e Giorgetti Mentre il dibattito sull’infiamma l’America, con la governatrice trumpiana dell’Alabama, Kay Ivey, che ha firmato un provvedimento per vietare l’interruzione di gravidanza anche in caso di stupro e incesto, sabato per le vie della Capitale sfileranno le maggiori sigle pro-life italiane. Il diritto a nascere è “il primo dei principi non negoziabili, iscritti nel cuore e nella ragione di ogni essere umano”, spiegano all’Adnkronos gli organizzatori dellaper la, giunta alla sua IX edizione. La manifestazione partirà alle 14 da piazza della Repubblica e arriverà fino a piazza Venezia. A partecipare, lo scorso anno, erano stati anche i sindaci di diverse città italiane, il ...

