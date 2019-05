11 | 11 è il nuovo album di Maluma | duetti con Madonna e Ricky Martin dopo il rilascio di

Patty Pravo : “Pianeti” è il nuovo singolo estratto dall’album “Red” : A partire dal 24 maggio sarà in rotazione radiofonica “Pianeti”, secondo singolo estratto dal nuovo album di Patty Pravo, “Red”, uscito su etichetta “Museo dei Sognatori” (produzione esecutiva di Marco Rettani, autore, tra l’altro di alcuni brani del disco) e distribuito da Believe. In contemporanea uscirà su YouTube il videoclip. Il brano è stato scritto da Giovanni Caccamo: “E se il tempo finisse? – racconta il cantautore di origini ...

Francesco Gabbani scrive una nuova pagina del suo percorso : “Il nuovo album sarà più introspettivo” : Francesco Gabbani è tornato con il singolo È un'altra cosa che anticipa il rilascio del nuovo disco di inediti in programma entro la fine del 2019. Il nuovo disco segue il successo di Magellano e il trionfo al Festival di Sanremo 2017 con Occidentali's Karma. L'anno prima aveva trionfato tra i Giovani con Amen. Un periodo di pausa per smaltire lo stress del suo biennio fortunato e poi il ritorno sui social con la cancellazione di ogni ...

Una nuova collaborazione con Madonna nel nuovo album di Maluma - arriva Soltera : “Sarà diverso da Medellìn” : Ci sarà anche Madonna nel nuovo album di Maluma, per l'atteso ritorno in 11:11 che avrà luogo il 17 maggio prossimo dopo il duetto in Medellìn che hanno portato anche sul palco dei Billboard Music Awards con un'esibizione studiata nei minimi particolari per stupire i presenti. A pochi giorni dal rilascio del suo nuovo album, Maluma annuncia che le collaborazioni con Madonna non sono finite e che ci sarà una sua quota anche nel prossimo ...

Tiziano Ferro : ecco la tracklist del nuovo album “Accetto miracoli” : In uscita il 22 novembre The post Tiziano Ferro: ecco la tracklist del nuovo album “Accetto miracoli” appeared first on News Mtv Italia.

Marracash si confessa e il rap italiano gli rende omaggio : nuovo album e libro in arrivo : Gemitaiz, Sfera Ebbasta, Don Joe, Charlie Charles, Izi, Clementino, Ensi, Massimo Pericolo, Nerone, Rkomi, Mistaman, sono solo alcuni tra i tanti attori di primo piano del rap game che tra ieri ed oggi hanno voluto rendere omaggio a Marracash, con un commento sotto il suo ultimo post. Ironia della sorte il post del "King Del Rap", capace di totalizzare oltre 150mila like in meno di 24 ore, aveva come argomento principale proprio i social, o ...

Demi Lovato firma col nuovo manager - lo stesso di Justin Bieber e Ariana Grande : a quando il nuovo album? : Dopo l'anno più difficile della sua vita, che l'ha vista in rianimazione e poi in terapia riabilitativa dopo un'overdose lo scorso luglio, Demi Lovato firma col nuovo manager Scooter Braun e conferma di essere pronta ad inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera discografica. Le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane hanno trovato conferma in una foto pubblicata dalla stessa Demi Lovato accanto a Braun, accompagnata ...

Animali notturni - nuovo album dei Fast animals and slow kids : Liricamente introspettivi e musicalmente rudi ma cristallini e consapevoli, i Fast animals and slow kids, a due anni di distanza dal precedente lavoro discografico pubblicano "Animali notturni", il loro quinto disco. "Animali notturni è frutto di una lunga ricerca all'interno di noi stessi, lo abbiamo scritto in un anno e mezzo e il nome è derivato dal fatto che dentro a questo album coesistono due facce della stessa medaglia, due aspetti ...

Punta da un chiodo in un campo di papaveri è il nuovo album di Ylenia Lucisano - una cantautrice da tenere d’occhio (intervista) : Si intitola Punta da un chiodo in un campo di papaveri il nuovo album di Ylenia Lucisano, una giovane cantautrice molto promettente che abbiamo incontrato! Punta da un chiodo in un campo di papaveri è un titolo molto particolare, oltre che lungo. Perché lo hai scelto per il tuo disco? Mi piaceva l'idea di dare un'immagine più che un titolo, non una parola astratta ma far venire in mente un quadretto a chi lo legge. Tutto nasce da un sogno, ...

Ultimo : Il nuovo album “Colpa delle favole” ancora al primo posto delle classifiche FIMI : È partito il 27 aprile il “Colpa delle FAVOLE TOUR” tutto sold out con 300.000 biglietti venduti ad oggi si chiuderà con “La Favola”, il 4 luglioallo Stadio Olimpico Venerdì 10 maggio – Il nuovo album di Ultimo “Colpa delle favole” (Honiro, distribuzione Believe), già certificato disco di platino, è al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK, dove mantiene la prima posizione da ben cinque settimane consecutive. Nel giorno dell’uscita di ...

"Il brivido, la follia, la salvezza, la consapevolezza. Tutto questo ha sempre rappresentato la voce per me. Viviamo un'epoca frenetica dove la riflessione avviene troppo spesso dopo l'azione racconta Silvia Mezzanotte: -Anche io per un po', nel corso della mia carriera mi sono abbandonata ad una ...

Nove maggio - Liberato c è la videostoria e il nuovo album invadono i social : Liberato ha chiuso il cerchio. Alle 23:59 di giovedì 9 maggio sono usciti, in streaming e su YouTube, cinque nuovi brani che uniti ai sei già pubblicati nel corso di due anni, dal 9 maggio 2017, vanno ...

Il nuovo album di Taylor Swift sarà il più ricco di canzoni della sua carriera - alcune “molto - molto tristi” : Non ha ancora un titolo né una data d'uscita, ma forse proprio per questo il nuovo album di Taylor Swift sta suscitando più curiosità dei precedenti, nonostante il primo singolo ME! sia stato accolto con pareri divergenti anche dagli stessi fan della popstar. Lo stile soft-pop del brano, ha assicurato la Swift, non è rappresentativo dell'intero disco cui sta lavorando e che uscirà quest'anno: qualche nuovo indizio è arrivato dall'intervista ...

Nek lancia il nuovo album : ''Il mio gioco preferito'? E' la mia vita' : A tre mesi di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Nek lancia il suo nuovo album che non è solo un disco, ma un progetto, un esperimento: ' Il mio gioco preferito - Parte prima ', in ...

I fan di Izi ascoltano in anteprima il nuovo album 'Aletheia' : 16 fortunati fan di Izi hanno avuto l'opportunità di ascoltare in anteprima il nuovo album "Aletheia", ecco com'è andata.