Salone del Libro : Nikita Placco ha presentato “Il giorno di cui non si parla” : Torino, 14 maggio 2019 – Ospite al 32° Salone Internazionale del Libro di Torino, lo scrittore Nikita Placco ha presentato ieri sera il suo romanzo d’esordio Il giorno di cui non si parla, edito da Licosia. La presentazione, che rientrava tra gli appuntamenti del Salone OFF, si è tenuta presso la Sala Molinari della Biblioteca Civica Natalia Ginzburg e ha visto un dialogo tra l’autore e ...

Salone del Libro - Appendino (M5S) : 'Polemica di bassissimo livello della Lega' : La Lega, per voce del segretario Torinese Fabrizio Ricca, ha chiesto le dimissioni del direttore del Salone del Libro Nicola Lagioia. A opinione di Ricca, quello che è avvenuto nei confronti della Casa editrice Altaforte, espulsa dal Salone, sarebbe inaccettabile. A replicargli, però, arrivano sia i dem sia il Movimento 5 Stelle, che difendono fermamente Lagioia. La sindaca Appendino afferma inoltre che la polemica messa in piedi dalla Lega è di ...

Al Salone del Libro ci sono stati 148mila visitatori - un po’ più dell’anno scorso : Lunedì 13 maggio si è conclusa la 32esima edizione del Salone del Libro di Torino, la più grande fiera di libri italiana: ci sono stati 148.034 visitatori, hanno detto gli organizzatori, quattromila in più rispetto all’anno scorso. La giornata con

Salone del Libro - la Lega attacca : “Il direttore si deve dimettere”. Cinque Stelle e Pd lo difendono : Nel giorno del trionfo del Salone del Libro di Torino arriva l’attacco frontale. A chiedere la testa del direttore Nicola Lagioia è Fabrizio Ricca, segretario della Lega a Torino e in corsa per un posto in Regione: «deve dimettersi e deve fare lo stesso il suo direttivo. Non è francamente accettabile che il direttore di un evento importante come il...

Il Salone del libro di Torino chiude con numeri straordinari : ben 148 mila visitatori : Si è svolta lunedì 13 maggio alle 18 presso la sala Azzurra del padiglione 3 del lingotto fiere di Torino la conferenza stampa di chiusura della 32° edizione del salone Internazionale del libro. Un evento iniziato non proprio nel migliore dei modi, con le forti polemiche legate alla casa editrice Altaforte, ma che si è concluso con una standing ovation del pubblico presente alla conferenza come segno di rispetto e stima nei confronti del ...

Al Salone del Libro - nell’anno delle polemiche su CasaPound nuovo record di presenze : La 32esima edizione del Salone del Libro di Torino ha superato le polemiche e ha registrato un nuovo record, quello delle presenze. «I visitatori del Salone sono stati 148mila, 5mila in più dell’anno scorso. La punta massima è stata sabato, giornata dei record, quando sono entrate 15mila persone in meno di un’ora e mezza. Numeri da stadio» ha detto...

Salone del Libro - la Lega vuole cacciare il direttore Nicola Lagioia. Appendino : “Lui non si tocca” : La Lega vuole un Salone del Libro senza Nicola Lagioia. Dopo l’esclusione della casa editrice Altaforte, che è Legata a Casapound e ha dato alle stampe un Libro-intervista a Matteo Salvini, il capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale di Torino Fabrizio Ricca ha chiesto le dimissioni dello scrittore barese dalla direzione editoriale della più importante fiera dell’editoria in Italia. Alla sua richiesta, formulata oggi ...

Salone del libro - Travaglio : “Dovevamo presentare libro sul Tav ma ci hanno detto che era troppo politico. Questo sulla Trattativa lo è ancora di più” : “Quest’anno al Salone avremmo dovuto presentare il nostro ultimo libro sulle ragioni del No al Tav, ma ci hanno detto che era troppo politico dato che siamo vicini alle elezioni, così abbiamo detto che avremmo presentato il libro sulla Trattativa tra stato e mafia, ma a me sembra più politico Questo”. Al Salone del libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha presentato ieri pomeriggio il libro “Padrini fondatori” ...

La Lega all’attacco del Salone del Libro dopo la polemica su Altaforte : “Lagioia si dimetta” : Il Salone del Libro si avvia alla conclusione e parte l’attacco della Lega ai suoi vertici. Il primo a finire nel mirino del partito di Matteo Salvini, che tra qualche settimana potrebbe conquistare la guida della Regione il cui ruolo nella governance del Salone è fondamentale, è il direttore Nicola Lagoia. «Deve dimettersi, e con lui suo direttiv...

Vittorio Sgarbi smaschera la vergogna islamica al Salone del Libro : "Gli antifascisti che dicono?" : Dito puntato contro l'ipocrisia del Salone del Libro di Torino che ha censurato l'editore Altaforte. Ad accusare, ora, è Vittorio Sgarbi. Lo fa con un post su Facebook in cui, provocatorio, chiede: "Gli antifascisti della domenica su questo non hanno nulla da dire?". Il punto è che il Salone chiude