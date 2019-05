Il Giro d' Italia arriva a L' Aquila | modifiche alla viabilità previste per il 17 maggio

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 15 maggio 2019) L'- In occasione dell’arrivo in città della 7^ Tappa deld’di Ciclismo in programma venerdì 172019, saranno numerose leviabilità cittadina, considerato che il percorso prevede anche l’attraversamento del centro abitato. La carovana rosa proveniente dstrada statale 17 entrerà nel territorio comunale da San Gregorio e impegnerà il centro abitato per un ampio circuito cittadino formato da via della Polveriera, rotatoria di Gignano, via Savini, via Silone, via Federici, viale De Gasperi, viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, via Malta, via Castello, via Tagliacozzo, via Panella, via Cencioni, via della Crocetta, vialamo da Vicenza, statale 17 Est, via Porta Napoli e viale Crispi, dove, all’altezza della Villa Comunale, è posto l’arrivo. In relazione alle suddette strade, il Prefetto ...

