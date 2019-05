Elezioni anticipate il 15 settembre Crisi? Piano B Contatti con il Colle

Crisi Governo - Giorgetti "Dopo le Europee si vota"/ Elezioni anticipate a settembre? : Crisi Governo, il sottosegretario alla presidenza del consiglio in quota Lega, Giorgetti, ha parlato ospite del programma Porta a Porta

Giancarlo Giorgetti : "Elezioni anticipate a settembre? Non ho mai paura del popolo che si esprime" : “Elezioni anticipate a settembre? Non ho mai paura del popolo che si esprime”, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, durante le registrazioni di Porta a Porta, è sicuro: “Se continua così dopo il 26 maggio è insostenibile, ma sono convinto che dopo ci sarà un altro indirizzo per la convivenza e un altro metro di lavoro”.Giorgetti, risponde a Bruno Vespa che ...

SCONTRO M5S-LEGA/ Folli : Elezioni anticipate unica strada - Mattarella lo sa : Secondo Stefano Folli Salvini sbaglia a difendere Siri. Ma la crisi politicamente è già aperta e il voto anticipato è una ipotesi concreta

Governo ultime notizie : Elezioni anticipate il 22 settembre? Cosa c’è dietro : Governo ultime notizie: elezioni anticipate il 22 settembre? Cosa c’è dietro Tra accuse, colpi bassi e richieste di dimissioni incrociate, la solidità del patto giallo-verde non è mai stata così in discussione. Dalle parti di via Bellerio raccontano di un leader, Matteo Salvini, sempre più indispettito per le dichiarazioni sull’affaire Siri da parte del Movimento 5 Stelle. Ma non solo. La stessa posizione assunta dal presidente ...

Mattarella congela la crisi Stop a Elezioni anticipate : Cocci nella maggioranza, rissa continua, governo in bilico e la netta sensazione che stavolta qualcosa si sia rotto in maniera irreversibile. I gialloverdi sbandano, ma la parola crisi, almeno per il momento, è stata cancellata dal vocabolario del Quirinale. Così poi, al buio, senza una soluzione alternativa, con l'aumento dell'Iva che incombe e la crescita che non c'è. No, non si può, dicono sul Colle, non ce lo possiamo permettere. E, ...

Meloni : dopo Europee Elezioni anticipate e governo Lega-FdI : "Se le cose vanno come devono andare, tra le cose che cambieremo ci sara' anche il governo del cambiamento. In tutte le ultime elezioni regionali ci sono state solo due forze politiche a crescere, Lega e Fratelli d'Italia. Se il trend sara' confermato alle Europee, temo che non ci saranno piu' i margini per tenere in piedi questo governo e non tornare a libere elezioni. E le due forze politiche su cui si basera' il nuovo governo saranno queste ...

Brexit - Cesarano - Intermonte SIM - vede Elezioni anticipate : Brexit, l'impatto sull'economia e la politica europea Come ha evidenziato Standard & Poor's in un report pubblicato di recente, la Brexit è stata un disastro per l'economia britannica. Stando ai ...

Il nuovo presidente del Kazakistan ha indetto le Elezioni anticipate per il 9 giugno : Il nuovo presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha indetto le elezioni anticipate per il 9 giugno. Tokayev è diventato presidente lo scorso marzo in seguito alle dimissioni dello storico presidente, Nursultan Nazarbayev, che era al governo del paese da quando il Kazakistan era

Perché “l’incubo Draghi” tiene lontano Salvini dalle Elezioni anticipate : Roma. A un certo punto, sabato sera, tutto sembrava finalmente sul punto di compiersi. “Le dichiarazioni di Conte sono il ‘the end’”, esultavano tra loro, via WhatsApp, gli uomini di governo della Lega più estenuati da questa “convivenza surreale” col M5s. Perfino Lorenzo Fontana, che di Matteo Salv

Via libera da UE al rinvio della Brexit in caso di Elezioni anticipate o nuovo referendum - : Secondo l'Independent, la decisione finale sul rinvio della Brexit potrà essere presa da Bruxelles il 10 aprile. L'Unione Europea può accettare il rinvio della Brexit nel caso in cui sia necessario ...