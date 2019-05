agi

(Di mercoledì 15 maggio 2019) “A biliardo Jannik è proprio una schiappa”. Max Sartori ieri se la rideva nella player's lounge degli Internazionali dove Sinner, il 17enneche sta infiammando il Foro Italico, dopo essersi allenato con Kei Nishikori e prima di tornare a giocare un po' nel pomeriggio si stava rilassando con lui, con il suo maestro Andrea Volpini, il preparatore atletico Massimiliano Pinduccio, e l'altro altoatesino Andreas Seppi. Sartori a un certo punto ha posato la stecca per raccontare all'AGI come, accanto al coach Riccardo Piatti, sta allevando nell'accademia di Bordighera il-prodigio di San Candido che somiglia un po' al Ricky Cunningham di “Happy days”, un po' a Pippi Calzelunghe e gioca a tennis con la consapevolezza e l'autorevolezza di un campione fatto e finito. Per Sinner e tutto il suo team era la vigilia di un grande giorno: oggi Jannik che è ...

Agenzia_Italia : Chi è Jannik Sinner, il tennista italiano di cui si parla tanto - UgoBaroni : RT @Agenzia_Italia: Chi è Jannik #Sinner, il tennista italiano di cui si parla tanto -