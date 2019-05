Black Mirror 5 | la nuova stagione | il trailer italiano con Miley Cyrus e Anthony Mackie

« Black Mirror» - nella 5 stagione c’è anche Miley Cyrus : il trailer : Buone notizie per i fan di Black Mirror: dopo il posticipo, causato dal rilascio del film interattivo Bandersnatch, Netflix ha appena annunciato l’arrivo di una nuova stagione . Si tratta della quinta stagione di Black Mirror, per la quale Charlie Brooker ha sviluppato tre episodiiediti che saranno disponibili su Netflix dal 5 giugno. Con l’annuncio della release, Netflix ha pubblicato anche il trailer della quinta stagione , ...

« Black Mirror 5» : cosa capiamo dalle prime immagini (con Miley Cyrus) : Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Black Mirror 4Gli episodi sono solo tre, firmati come sempre da Charlie Brooker e Annabel Jones. Eppure l’attesa per la quinta stagione di Black Mirror , che arriverà su Netflix il 5 giugno, non accenna ad affievolirsi, con i fan ansiosi di scoprire quali derive distopiche verranno indagate in queste nuove storie. Le prime immagini del trailer ci immergono ...

Recensione di Osmosis su Netflix - la serie fantascientifica scimmiotta Black Mirror ma ne è solo un pallido riflesso : C'è Black Mirror , nel panorama televisivo attuale, e c'è tutto ciò che Black Mirror non è. Osmosis su Netflix appartiene a questa seconda categoria. La serie francese, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 29 marzo, racconta di Paul ed Esther – interpretati da Hugo Becker e Agathe Bonitzer – due fratelli responsabili dello sviluppo di Osmosis , una nuova tecnologia in virtù della quale alcuni nanorobot vengono impiantati nel cervello ...

Cast e personaggi di Osmosis su Netflix dal 29 marzo - la ricerca dell’amore via app in una serie alla Black Mirror : Si può trovare l'amore attraverso la scienza e la tecnologia? Prova a rispondere alla domanda la nuova serie Osmosis su Netflix dal 29 marzo, prefigurando come potrebbe essere in un futuro non lontano il nostro rapporto con le ricerca del vero amore. Ambientata a Parigi 'n un imprecisato ma prossimo futuro, la serie francese racconta una società in cui la tecnologia può, o pretende di potere, decodificare l'amore attraverso dati scientifici: ...