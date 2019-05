Xiaomi Mi 9 Global è in offerta speciale su GearVita a partire da 380 euro

Xiaomi Mi 9 Global è in offerta speciale su GearVita a partire da 400 euro : Xiaomi Mi 9 è in promozione su GearVita, in due varianti, a partire da 400 euro spese di spedizione incluse. L'articolo Xiaomi Mi 9 Global è in offerta speciale su GearVita a partire da 400 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro si aggiorna ad Android 9 Pie con la MIUI Global Stabile 10.3.2 : A distanza di un paio di mesi dall'arrivo nel ramo beta, l'aggiornamento ad Android 9 Pie per Xiaomi Redmi Note 6 Pro è disponibile adesso anche nel ramo Stabile per tutti i modelli compatibili.

È ufficiale - il nuovo Xiaomi Mi 9 SE è pronto per il debutto globale : Xiaomi Mi 9 SE è pronto per il debutto globale e arriverà presto in diversi mercati, anche se non sappiamo ancora di preciso quali: l'annuncio arriva direttamente da Xiaomi su Twitter.

Xiaomi introduce un servizio simile a Benessere Digitale e WiFi Probe Protection in MIUI 10 Global Beta : Uno dei vantaggi di MIUI, l'interfaccia che accomuna, a eccezione degli Android One, gli smartphone Xiaomi, è la possibilità di ricevere alcune funzioni indipendentemente dalla versione di Android. È dunque possibile vedere alcune novità introdotte da Android 9 Pie anche su smartphone che utilizzano versioni precedenti, come Oreo o Nougat. È il caso di una versione personalizzata di […]

100€ di sconto sul Monopattino Elettrico di Xiaomi - Redmi 7 Global a 102€ (e non solo!) : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott'occhio perché in gradi di regalare

Xiaomi Mi 9 riceve novità legate al notch e una versione Global Stabile di MIUi 10 : Xiaomi Mi 9 riceve una nuova versione Stabile di MIUi 10 in Cina, con novità legate al notch. Arriva anche la prima versione Global Stabile.

Xiaomi Mi 9 SE Global è disponibile su GearVita - con un codice sconto esclusivo : GearVita batte ancora una volta tutti sul tempo ed è il primo store a lanciare sul mercato la versione Globale di Xiaomi Mi 9 SE.

Non è ancora il momento di stappare lo champagne - ma Xiaomi Mi 9 SE arriverà nel mercato globale : Xiaomi Mi 9 SE quindi uscirà dai confini cinesi, questo è ormai certo, però ci sono ancora alcune cose da capire prima di fare i salti di gioia e stappare lo champagne.

Xiaomi Mi 9 riceve una nuova versione Global Stabile con miglioramenti a fotocamera e AoD : Xiaomi Mi 9 riceve un nuovo aggiornamento di MIUI 10 Global Stabile, con novità riguardanti la fotocamera, la modalità AoD e alcune correzioni.

Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere Android 9 Pie con la MIUI 10 Global Stabile : Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie in versione Global Stabile, dopo la fase di test in versione beta.

Xiaomi annuncia MIUI 10 Global Beta per Redmi Note 7 e Note 7 Pro : Il team di Xiaomi ha deciso di dare il via al programma di Beta testing per la ROM Globale dei Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Le cuffie true wireless Xiaomi Mi AirDots arrivano anche in versione globale su GearVita : Sul noto store GearVita è disponibile la versione globale degli auricolari true wireless Xiaomi Mi AirDots, con un codice sconto molto invitante.