WWE Super ShowDown – Il grande wrestling torna in Arabia Saudita | Goldberg affronterà The

(Di martedì 14 maggio 2019) Ila Gedda (), per WWE: previsto il primo match della storia frae The Undertaker e una battle royal a 50 uomini Ilinper la gioia dei fan del medioriente. La WWE ha annunciato, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, che venerdì 7 giugno, il King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah ospiterà WWE. Per lo straordinario evento è previsto un ‘first-ever match’ frae The Undertakater ma non solo: Triple HRandy Orton e i fan potranno assistere ad una Battle Royal a 50 uomini. Saranno presenti inoltre il WWE Champion Kofi Kingston, il WWE Universal Champion Seth Rollins, Roman Reigns, Braun Strowman, AJ Styles e Brock Lesnar. WWEsarà trasmesso live sul WWE Network e sarà disponibile in pay per view al di fuori ...

PietroFava : RT @mkp17: per SUPER SHOWDOWN in Arabia Saudita, la WWE ha ufficializzato: --- UNDERTAKER vs GOLDBERG --- TRIPLE H vs RANDY ORTON --- una… - rossi20_rossi : RT @mkp17: per SUPER SHOWDOWN in Arabia Saudita, la WWE ha ufficializzato: --- UNDERTAKER vs GOLDBERG --- TRIPLE H vs RANDY ORTON --- una… - TitanMorgan : The Undertaker vs Goldberg?!? ?? Il 7 giugno prossimo in Arabia Saudita?!? ?? Ma quanti soldi pagano 'sti arabi per a… -