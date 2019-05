Attenzione al virus in arrivo da WhatsApp : basta una chiamata per ritrovarsi lo smartphone infettato : Un difetto nella sicurezza di WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, ha permesso agli hacker di installare spyware sui telefoni. Lo ha annunciato lo compagnia, proprietaria anche di Facebook. La vulnerabilità – riportata per la prima volta dal Financial Times e nata a seguito dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp – ha consentito agli hacker di inserire software dannosi sui cellulari attraverso ...

WhatsApp - un virus infetta il telefono e permette di spiare i dati : Whatsapp ha dichiarato di aver appena risolto una vulnerabilità che permetteva ad attori malintenzionati di installare da remoto spyware sui telefoni delle vittime. La vulnerabilità in questione è stata scoperta dal team di Whatsapp agli inizi di maggio e, come riporta Tech Crunch, sfruttava un bug della funzionalità di chiamata audio tramite l’applicazione. l bug consentiva l’installazione di spyware sul dispositivo dell’utente destinatario ...

WhatsApp infetta smartphone con virus-spia - allarme globale : “spyware di compagnia privata che collabora con governi per controllare i cittadini” : Un virus ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata tramite Whatsapp, senza bisogno che ci fosse una risposta. Lo ha rivelato la compagnia controllata da Facebook, un cui portavoce ha spiegato che il numero di dispositivi infetti e’ di ‘alcune dozzine’, e che il problema e’ stato scoperto all’inizio di maggio. Il virus, tecnicamente uno ‘spyware’, un programma cioè che carpisce ...

WhatsApp : virus infetta gli smartphone tramite una chiamata - denunciata la NsoGroup : Un virus sconosciuto ha infettato numerosi smartphone attraverso una semplice chiamata effettuata tramite l’applicazione attualmente più usata a livello mondiale: WhatsApp. A rilevarlo e comunicarlo è stata la compagnia controllata dal social network Facebook, dopo che un portavoce ha dichiarato di aver rilevato all'incirca una dozzina di smartphone colpiti da tale virus agli inizi del mese di maggio. Secondo alcuni ingegneri dell’applicazione ...

WhatsApp - virus infetta con una chiamata : 11.18 Un virus ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata Whatsapp, senza bisogno che ci fosse una risposta. Lo ha fatto sapere la compagnia controllata da Facebook. Alcune dozzine i dispositivi infettati. Il problema è stato scoperto all'inizio di maggio. Per il Financial Times lo spyware sarebbe prodotto dalla compagnia iraeliana Nso Group, già implicata in casi di infiltrazione negli smartphone di avvocati, attivisti ...

WhatsApp : scoperto virus che ha infettato smartphone con una sola chiamata : Un virus, o meglio dire spyware, si è diffuso nelle ultime settimane sfruttando l'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, fra le più usate al mondo. Si tratta di software dannoso in...

Allarme WhatsApp per virus diffuso attraverso le chiamate - aggiornamento fondamentale : Questa volta non è una bufala ma un vero e proprio Allarme riconosciuto da WhatsApp: più virus sono stati distribuiti attraverso le chiamate all'interno dell'applicazione di messaggistica per un tempo imprecisato. Qualche ora fa, è stato il Financial Times a lanciare per primo la bomba, proponendo una sua esclusiva sul rischio malware: dopo poco tempo sono stati gli stessi vertici di Facebook, proprietari del servizio di comunicazione, ad ...

WhatsApp - scoperto virus che infetta con una sola chiamata. «Aggiornate subito l’app» : «Una falla nella sicurezza ha consentito l’installazione di spyware nei telefoni». Lo ha reso noto WhatsApp. In quanti casi? Questo ancora non si sa ma la società avverte: «Aggiornate l’applicazione»...

WhatsApp - scoperto il "virus" che spiava lo smartphone : come difendersi : Già riparata la falla che consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei...

WhatsApp ha subito attacco hacker : scoperto virus che infetta il telefono con una sola chiamata : Whatsapp ha subito un attacco di hacker. La popolare piattaforma di messaggistica, di proprietà di Facebook, ha spiegato che tramite una falla del sistema, ora riparata, un gruppo di hacker riusciva ad installare tramite una chiamata anche senza risposta degli spyware per accedere ai dati contenuti negli smartphone di un “numero selezionato” di utenti. La piattaforma di Zuckerberg ha confermato in una nota l’indiscrezione ...

WhatsApp - scoperto virus che infetta con una sola chiamata «Aggiornatelo» - Chi c’è dietro : L’ammissione di Menlo Park: «Aggiornate il software». I ricercatori: «Una falla spaventosa». Il Financial Times: «Attacco portato avanti da una società informatica israeliana»

WhatsApp - scoperto virus che infetta con una sola chiamata Chi c’è dietro all’attacco : L’ammissione di Menlo Park: «Aggiornate il software». I ricercatori: «Una falla spaventosa». Il Financial Times: «Attacco portato avanti da una società informatica israeliana»

WhatsApp - scoperto il "virus" che spiava lo smartphone : come difendersi : Già riparata la falla che consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei...

Messaggio vocale con virus? Niente paura - è solo l’ennesima bufala su WhatsApp e Messenger : Una nuova bufala sta girando su WhatsApp, mettendo in guardia gli utenti dal rischio legato all'apertura di un Messaggio vocale pericoloso. L'articolo Messaggio vocale con virus? Niente paura, è solo l’ennesima bufala su WhatsApp e Messenger proviene da TuttoAndroid.