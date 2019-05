Volley | UFFICIALE | Andrea Giani allenerà Modena! Il grande ritorno sulla panchina dei

oasport

(Di martedì 14 maggio 2019)è il nuovo allenatore di Modena, l’annuncioè stato dato in mattinata dalla stessa società che si affiderà così al 49enne campano per la prossima stagione. Uno dei simboli della Generazione dei Fenomeni, tre volte Campione del Mondo e tre volte medagliato alle Olimpiadi, ha sposato la causa dei Canarini che aveva già allenato nel 2007-2008 quando conquistò la Challenge Cup (il terzo torneo europeo per importanza).sostituirà Julio Velasco, suo Guru in Nazionale che ha annunciato il ritiro dall’attività pochi giorni fa, e ritorneràemiliana dopo 11 anni: proprio qui aveva incominciato la sua carriera da allenatore prima di spostarsi a Roma, Verona e a Milano dove negli ultimi due anni è riuscito a ottenere risultati importanti (quinto posto in regular season di SuperLega). L’ex centrale è anche l’attuale CT della ...

