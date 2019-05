Violenza sessuale e lesioni personali | arrestato uomo che picchiò studentessa

romadailynews

(Di martedì 14 maggio 2019) Roma – È stato convalidato ieri il fermo di un cittadino del Bangladesh di 24 anni, con precedenti, sul quale i Carabinieri della Stazione Roma Macao avevano raccolto evidenti e palesi indizi di colpevolezza in ordine ad un tentativo di. Per lui, in sede di convalida, il Gip del Tribunale di Roma ha contestualmente emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notte dello scorso primo maggio, l’cerco’ di agganciare una35enne di Portogruaro, a Roma per turismo, all’uscita di un ostello in zona Castro Pretorio dove era alloggiata e, dopo averle rivolto dei grevi apprezzamenti, allungo’ le mani molestandola pesantemente. La vittima, vista la situazione, tento’ di allontanarsi per eludere le attenzioni dell’, ma arrivata in via Vicenza, venne nuovamente raggiunta dal ...

amnestyitalia : Nigeria: violenza sessuale su donne e minori da parte di agenti di sicurezza e altri detenuti nelle strutture penit… - Linkiesta : Sono 6milioni e 788mila le donne che nel corso della loro vita hanno subito violenza fisica o sessuale. Gli stupri… - poliziadistato : Da segnalazione @telefonoazzurro partono indagini #squadramobile Reggio Calabria su 6 minori responsabili di atti p… -