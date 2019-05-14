romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 10:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 14-05-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 09.50… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA AURELIA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, RIMENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA AURELIA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA COLOMBO E LAURENTINA AL MOMENTO CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA COLOMBO E LAURENTINA RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 7:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA DEL MARE CON CODE IN USCITA DA Roma TRA IL RACCORDO E ACILIA SI STA IN FILA SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SEMPRE IN USCITA DA Roma RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE LE ALTRE NOTIZIE DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PROSEGUENDO TROVIAMO CODE TRA PONTINA E LAURENTINA PER POI RALLENTARE FINO ALLA VIA APPIA IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E PRENESTINA SI STA IN FILA SULLA COLOMBO IN USCITA DA Roma DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI RALLENTAEMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA APPIA PIU’ AVANTI RALLENTAEMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN USCITA DA Roma TRA VIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA VIA APPIA PER POI INCOLONNARSI DI NUOVO FINO ALLA RomaNINA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER LAVORI SVOLTI DA ANAS PROSEGUENDO SI RALLENTA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA IN INTERNA SI SONO CREATI RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A91 Roma FIUMICINO CON CODE PER INCIDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIALE PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE FIUMICINO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN ESTERNA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO SCALO E MENTANA, IN ENTRAMBE EL DIREIZONI SULLA SALARIA CODE IN PROSSIMITA’ DI MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARICA SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI ...