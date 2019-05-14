romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 14-05-2019 ore 08:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDI 14 MAGGIO 2019 ORE 08.20… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA COLOMBO E LAURENTINA RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, SALARIA E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 7:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA VIA DEL MARE CON CODE IN USCITA DA Roma TRA IL RACCORDO E ACILIA SI STA IN FILA SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SEMPRE IN USCITA DA Roma RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE LE ALTRE NOTIZIE DOMANI LA 4° TAPPA DEL 102° ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PROSEGUENDO TROVIAMO CODE TRA PONTINA E LAURENTINA PER POI RALLENTARE FINO ALLA VIA APPIA IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E PRENESTINA SI STA IN FILA SULLA COLOMBO IN USCITA DA Roma DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI RALLENTAEMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA APPIA PIU’ AVANTI RALLENTAEMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA PISANA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO IN USCITA DA Roma TRA VIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA VIA APPIA PER POI INCOLONNARSI DI NUOVO FINO ALLA RomaNINA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA, DA QUI SI RALLENTA FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER LAVORI SVOLTI DA ANAS PROSEGUENDO SI RALLENTA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA IN INTERNA SI SONO CREATI RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A91 Roma FIUMICINO CON CODE PER INCIDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIALE PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE FIUMICINO SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO IN ESTERNA CON RALLENTAMENTI E CODE TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA NOMENTANA TRA MONTEROTONDO SCALO E MENTANA, IN ENTRAMBE EL DIREIZONI SULLA SALARIA CODE IN PROSSIMITA’ DI MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARICA SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ TORNATO NELLA NORMA SULLA PRICIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE TRA LAURENTINA E PONTINA, IN INTERNA PROSEGUENDO IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 13 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NEL SENSO OPPOSTO, IN USCITA CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO RAGGIUNGIAMO LA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, POI CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, ...