Vela – Volvo Europeans | ottima partenza dell’Italia a Weimouth

(Di martedì 14 maggio 2019) L’Italia parte bene nella prima giornata dei 2019di(UK) delle classi 49er, 49erfx e Nacra 17. Tita/Banti al comando nei Nacra 17 seguiti da Bissaro/Frascari Conclusa la giornata inaugurale dei 2019delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17 in scena a Weymouth, in Inghilterra, sullo stesso campo di regata dei Giochi di Londra 2012. Grazie al meteo favorevole le classi hanno portato a termine le prime regate delle Qualifying Series, con la flotta dei 49er divisa in tre gruppi e quelle dei 49erFX e Nacra 17 divise invece in due gruppi. Subito in vista i nostri atleti della classe mista Nacra 17 (hanno svolto 3 prove) grazie alla magnifica tripletta messa a segno da Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene), ora al comando della classifica generale provvisoria con 3 punti. Al secondo posto con 6 punti un altro team ...

