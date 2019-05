Vela – Europeo 470 | oggi le Medal Race al Marina di Aregai

Vela – Quarto giorno dell’Europeo 470 - condizioni dure a Sanremo : Vela – Campionato Europeo della classe olimpica 470 condizionato da condizioni molto dure legate al meteo in quel di Sanremo condizioni molto impegnative per gli equipaggi impegnati nella quarta giornata del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolge, nelle acque di prospicienti il Marina degli Aregai con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo. Due le prove disputate ma in tempi diversi. Dopo una prima regata ...

Vela – Campionato Europeo classe olimpica 470 : i risultati della terza giornata : Si è conclusa la terza giornata del Campionato Europeo della classe olimpica 470: ecco i risultati odierni Terzo giorno del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolge presso il Marina degli Aregai con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo. Dopo un’attesa durata diverse ore, il vento è finalmente arrivato e intorno alle 18, il Comitato di Regata ha potuto lanciare una prova, sia per i due gruppi maschili e misto che per ...

Vela – Regate annullate nella seconda regate dell’Europeo 470 : Europeo 470 – Secondo giorno: regate annullate per mancanza di vento Dopo una prima ottima giornata di regate del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolge presso il Marina degli Aregai/Imperia con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo, oggi annullate le regate per mancanza di vento. Malgrado la lunga attesa, prima a terra e poi in mare, non si è mai materializzata una brezza sufficientemente intensa e stabile di ...

Vela - Campionato Europeo classe olimpica 470 – Prime Mills e McIntyre fra le donne : Belcher e Ryan guidano nel maschile : Concluso il primo giorno di regate del Campionato Europeo della classe olimpica 470 organizzato dallo Yacht Club Sanremo presso la Marina degli Aregai/Imperia: ecco i risultati Cielo blu, sole e un vento da levante superiore ai 15 nodi per la prima giornata di regate del Campionato Europeo della classe olimpica 470 organizzato dallo Yacht Club Sanremo presso la Marina degli Aregai/Imperia. I 111 equipaggi sono usciti regolarmente in mare ...

Vela - scatta oggi l’Europeo della classe olimpica 470 : tantissimi i partecipanti all’evento di Imperia : L’evento si svolgerà da oggi 9 maggio fino a martedì 14 maggio, presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia Tutto è pronto per la partenza ufficiale del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolgerà da oggi 9 maggio fino a martedì 14 maggio, presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia. Ieri sera, atleti, allenatori, organizzatori, giudici e autorità ...

Vela – Tutto pronto per l’Europeo 470 : parterre d’eccezione a Marina degli Aregai : parterre d’eccezione a Marina degli Aregai per l’Europeo 470 Mancano ormai pochi giorni all’avvio del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolgerà dal 6 al 14 maggio prossimi, nelle acque di prospicienti il Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia. Raffaele Bàrbera Organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai, della classe internazionale e italiana 470, ...

