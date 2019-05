Vaccini | Roma | Tania Cagnotto a Ponte Milvio per dire “stop” alla meningite

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Una campionessa in campo per la prevenzione della. C’era anche la tuffatricesabato aa ‘M-Team contro laper la salute dei nostri bambini, evento organizzato aper‘stop’da meningococco, infezione che colpisce ogni anno circa 1.000 persone in Italia, ma è particolarmente frequente nell’infanzia e può portare a morte o a gravi disabilità. Quello della Capitale è stato il primo dei tre appuntamenti di un tour che coinvolgerà sport, scienza e prevenzione. Nelle prossime settimane l’M-Team incontrerà bambini e genitori a Bari e Padova. L’M-Team è una squadra di mamme voluta dal Comitato nazionale liberi d, di cui fanno parte Elena Bozzola, medico pediatra e infettivologo dell’ospedale Bambino Gesù di, oltre che segretario nazionale della Società italiana di ...

