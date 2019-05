Usa | nuova condanna a Bayer per diserbante | 2 miliardi a coppia malata di cancro

Britney Spears ricoverata contro la sua volontà dal padre e costretta ad Usare farmaci? La nuova versione della popstar : La tesi di una Britney Spears ricoverata contro la sua volontà dal padre, anziché in cura volontariamente come ipotizzato ad aprile scorso, comincia a guadagnare una certa credibilità. Perfino il portale TMZ, che per primo aveva parlato di un ricovero su base volontaria da parte della popstar in seguito al forte stress emotivo causato dai problemi di salute del padre, ora sostiene la tesi opposta. Ovvero che sia stato proprio il padre della ...

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : Nuova Zelanda vincente e qualificata alle Olimpiadi con gli Usa : Conclusa a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vince la Nuova Zelanda, che si qualifica ai Giochi con gli USA, mentre fanno un passo decisivo in quest’ottica anche Canada ed Australia, ad una manciata di punti dal pass a Cinque Cerchi. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 21-17 Finale 3° ...

Beautiful - anticipazioni Usa : ERIC e QUINN hanno una nuova ospite - ecco chi è : Da quando le new entry Shauna e Flo Fulton si sono aggiunte alla narrazione di Beautiful nelle puntate in onda negli USA, l’ambiente dove madre e figlia si sono mosse è stato l’appartamento di Reese Buckingham, il ginecologo (padre di Zoe) artefice dello scambio di culle che ha portato Liam e Hope a ritenere che la loro figlia, Beth, sia nata morta (in realtà la neonata è viva ed è stata adottata da Steffy, che l’ha chiamata ...

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda ed Usa a punteggio pieno : Oggi è partita a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra domenica e lunedì si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Ipertensione - nuova allerta dagli Usa : ritirati altri farmaci [DETTAGLI] : Una nuova allerta arriva dagli Stati Uniti e interessa chi soffre di Ipertensione. Martedì 07 Maggio 2019 infatti, la Food and drug administration, ha comunicato il ritiro di ulteriori farmaci contenenti il principio attivo Losartan: nello specifico sono stati ritirati 19 lotti di Losartan Potassium Tablets USP 25 mg and 100 mg dell’azienda farmaceutica Vivimed. Il farmaco è stato ritirato per la presenza di Acido ...

Casting a RagUsa per la nuova serie di Niccolò Ammaniti : Casting a Ragusa sabato e domenica prossimi per la nuova serie di Niccolò Ammaniti della Wildside. Si cercano ragazzi dai 13 ai 17 anni

Tumori : Usata una nuova tecnica in Urologia all’ospedale di Trapani : Nel reparto di Urologia dell’ospedale trapanese S. Antonio Abate, l’equipe combinata di Urologia diretta da Matteo Napoli e di Chirurgia laparoscopica diretta da Giovanni Luca Gambino, ha eseguito un intervento di asportazione di neoformazione retro peritoneale con metodica mininvasiva. “La lesione – dice l’Asp tarpanese – ancora in fase di definizione istologica, si presentava adesa ai vasi iliaci e ...

Volley : A1 Femminile - Symone Speech : arriva dagli Usa la nuova centrale di Brescia : Brescia- Ancora un tassello per la Banca Valsabbina Millenium Brescia per la prossima stagione agonistica. dagli Stati Uniti arriva Symone Speech, terza atleta proveniente dagli States nella storia ...

Avvocato e femminista : ecco la nuova Miss Usa : È stata incoronata reginetta degli Stati Uniti, Grand Sierra Resort di Reno, in Nevada, per la sua bellezza statuaria. Ma Chelsie Kryst, 28enne di Charlotte, Carolina del Nord, ha anche una mente brillante: è un Avvocato, specializzato in contenziosi civili, e ha un curriculum di tutto rispetto. Ha una laurea in giurisprudenza e un master in economia aziendale conseguiti presso la Wake Forest University della Carolina del Nord. E, quando era una ...

Scoperta negli Usa nuova forma demenza Non-Alzheimer : Roma, 3 mag., askanews, - Individuata una nuova forma di demenza tra gli anziani finora diagnosticata erroneamente come Malattia di Alzheimer, causata dall'accumulo di una proteina diversa dalla beta ...

Scoperta una nuova forma di demenza - spesso confUsa con l'Alzheimer : Milioni di anziani al mondo presentano una forma di demenza erroneamente diagnosticata come Alzheimer, ma che vede coinvolta un’altra proteina presente nel cervello. A far luce su una delle più importanti scoperte in materia fatte negli ultimi anni è lo studio pubblicato sulla rivista Brain, frutto di una collaborazione internazionale coordinata dall’Università del Kentu. I risultati possono spiegare, in parte, ...

Papa Francesco - nuova mossa dei tradizionalisti : una Lettera aperta lo accUsa di "eresia" : A concludere l'elenco di prelati Emma Bonino, 'l'attivista politica più accanitamente a favore dell'aborto e dell'eutanasia in Italia', elogiata dal Pontefice come uno dei 'grandi personaggi ...

Incidente in galleria : chiUsa la nuova Lecco-Ballabio : Lecco, 2 maggio 2019 " A causa di un Incidente in galleria , il traffico sulla nuova Lecco " Ballabio è completamento bloccato e gli automobilisti sono stati deviati sulla Sp 62. L'Incidente, con lo ...

Scoperta nuova forma di demenza - è molto più diffUsa dell’Alzheimer e ha effetti simili : Sono svariati milioni gli anziani nel mondo che soffrono di una forma di demenza fino ad ora diagnosticata come Alzheimer, ma che in realtà coinvolge un’altra proteina presente nel cervello, diversa da quella imputata per la nota patologia. A far luce su una delle più importanti scoperte in materia fatte negli ultimi anni è lo studio pubblicato sulla rivista Brain, frutto di una collaborazione internazionale coordinata ...