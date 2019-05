Upfront 2019 FOX | i trailer delle nuove serie tv da Prodigal Son a Outmatched

blogo

(Di martedì 14 maggio 2019) La rivoluzione FOX diventata una rete indipendente senza alcuno studio di produzione alle spalle dopo che Disney ha acquistato 20th Century Fox Tv, passa sia dall'arrivo dello sport ma anche da un ricco numero ditv ordinate che vanno dal family drama alla soap, dalla commedia al thriller.A differenza di NBC, che ha pubblicato solo inovità in partenza in autunno, FOX è più "generosa" e mostra fin da subito idi tutte le sue, sia le due che partiranno in autunno,Son e Not Just Me, che le altre lasciate per il 2020 come la comedye i drama Filthy Rich, neXT e Deputy. Nessunper 9-1-1: Lone Star lo spinoff di 9-1-1, che partirà il 19 gennaio dopo il football per poi proseguire dal 20 gennaio ogni lunedì durante la pausa della suamadre, laè stata infatti ordinata direttamente senza passare per lo sviluppo di ...

