Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Daniele De Rossi Saluta la Roma lo ha annunciato la stessa società parlando di Fine di un’era a quasi 36 anni Il centrocampista proseguirà probabilmente all’estero la sua carriera spiegherà tutto in una conferenza stampa alle 12:35 dopo quella di Francesco Totti il club a main ad un’altra bandiera contro il Parma il 26 maggio ...

Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’allerta rossa per la piena di Fiume rimani anche oggi su gran parte della regione ma migliora la situazione l’emilia-Romagna dopo l’emergenza maltempo di ieri in molti comuni per precauzione le scuole sono chiuse pioggia vento e danni ieri anche in altre regioni oltre l’allerta Rossa sto Emilia Romagna la ...

Scuola - precariato docenti e ATA Ultime Notizie : la partita resta aperta : Al Ministero dell’Istruzione ci si prepara per il secondo round, forse quello decisivo, sulla questione precariato. Il secondo vertice si svolgerà, come già vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, giovedì prossimo. I sindacati, come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’, cercheranno di presentare una proposta unitaria che, per il momento, è ancora da definire nei dettagli. precariato docenti, ...

Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’imposizione di cinesi su 60 miliardi di prodotti americani risposta ad analoga iniziativa americana spinge in basso le borse di Wall Street perde in chiusura il 2 38 % in calo anche le europee mentre la borsa di Tokyo riduce le perdite sul finale di seduta e lì che termina in calo per la settima seduta consecutiva e c’è dello 0 59% a quota ...

Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 09 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Russa per la piena dei fiumi rimane anche oggi su gran parte della regione ma migliora la situazione in Emilia Romagna dopo l’emergenza maltempo di ieri in molti comuni per precauzione le scuole sono chiuse pioggia vento e danni ieri anche altre regioni oltre allerta rossa sull’emilia-Romagna la protezione civile ha diramato per ...

Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 09 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Russa per la piena dei fiumi rimane anche oggi su gran parte della regione ma migliora la situazione in Emilia Romagna dopo l’emergenza maltempo di ieri in molti comuni per precauzione le scuole sono chiuse pioggia vento e danni ieri anche altre regioni oltre allerta rossa sull’emilia-Romagna la protezione civile ha diramato per ...

Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra lega e 5 Stelle sempre più guerra dei nervi in vista delle elezioni europee del 26 maggio del Consiglio dei ministri di lunedì prossimo troppa tensione nelle piastre richiamo di Di Maio a Salvini che invita ad abbassare i toni l’unica novità sono le minacce di morte a Salvini replica la lega in serata Di Maio rimaste Io ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 con altri redditi - circolare Inps in arrivo : Pensioni ultime notizie: Quota 100 con altri redditi, circolare Inps in arrivo Il cumulo tra Quota 100 e altri redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa non è possibile ed è tra le cause che ostacolo l’accesso alla nuova misura di pensione anticipata, che ricordiamo essere transitoria. È la stessa Legge di riferimento che lo stabilisce. All’articolo 14, infatti, si legge che Quota 100 non risulta cumulabile con i redditi da lavoro ...

Scuola - precariato docenti Ultime Notizie : Bussetti ‘E’ il momento del reclutamento’ : E’ una fase decisamente molto importante questa per il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti. Governo e sindacati, dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile, stanno proseguendo il confronto riguardante la situazione del precariato al fine di trovare delle soluzioni adeguate ai problemi più importanti da risolvere. A questo proposito, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un convegno organizzato ...

Ultime Notizie Roma del 14-05-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra lega e 5 Stelle sempre più guerra dei nervi in vista delle elezioni europee del 26 maggio del Consiglio dei ministri di lunedì prossimo troppa tensione nelle piastre richiamo di Di Maio a Salvini che invita ad abbassare i toni l’unica novità sono le minacce di morte a Salvini replica la lega in serata Di Maio rimaste Io ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio vede un Italia nervosa - 14 maggio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Di Maio vede un Italia nervosa; La RAI ridimensiona Fabio Fazio; Palermo in Serie C, 14 maggio 2019,.

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano regno il maltempo di un’apertura che imperversa sull’Italia cos’è lingua da grandine raffiche di vento in Emilia Romagna è allerta rossa per la piena dei fiumi per tutta la giornata di oggi e domani esondato il fiume Savio che disciplinari della linea Bologna Rimini che è stata sospesa vigili del fuoco al lavoro per le persone bloccate ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno quelle Notizie di economia in apertura andiamo negli Stati Uniti Perché i futures su listini americani a. dopo l’annuncio di nuovi dazi cinesi su 60 miliardi di prodotti americani tiuccio sul perdono 470 punti quelli sullo Standard & Poor’s 500 1,7% e quindi sul Nasdaq 100 il 2,3% Trump intanto metto in guardia ...

Ultime Notizie Roma del 13-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 13 maggio spazioinformazione in Giuliano Ferrigno il maltempo imperversa sull’Italia con neve in quota grandine raffiche di vento in Emilia Romagna allerta rossa per la piena dei fiumi per tutta la giornata di oggi e domani esondato il fiume Savio che lambisce i binari linea Bologna Rimini che catasto sfida del fuoco al lavoro per soccorrere le persone bloccate nelle abitazioni ...