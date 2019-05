Trump rischia di pagare un conto salato per le emissioni dei suoi grattacieli

wired

(Di martedì 14 maggio 2019) LaTower è uno degli otto edifici di proprietà dinel mirino dell’amministrazione cittadina di New York perché inquinano troppo. (foto: Epics/Getty Images) Donaldpuò anche non credere al cambiamento climatico, ma gli conviene prendere provvedimenti al più presto se non vuole sborsare l’equivalente di 2 milioni di euro per colpa deipalazzi a New York. Lo scorso aprile la città di New York ha varato una nuova legge, il Climate Mobilitation Act, per ridurre ledi gas serra in città, in base alla quale tutti gli edifici che hanno dimensioni superiori a 7620 metri quadrati dovranno inquinare il 40% in meno entro il 2030 e l’80% in meno entro il 2050. Otto di questi sono di proprietà del presidente americano. Se il magnate non interverrà, rischierà di trovarsi comminata una multa di 2,1 milioni di dollari ogni anno a partire dal 2030 ...

