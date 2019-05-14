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Traffico Roma del 14-05-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 14-05-2019 ore 12 | 30 Roma INFOMOBILITA MARTEDI’ 14  MAGGIO 2019 ORE 12:20 LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI NELLA GALLERIA DELLA ...

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Traffico Roma del 14-05-2019 ore 12:30 (Di martedì 14 maggio 2019) Roma INFOMOBILITA MARTEDI’ 14  MAGGIO 2019 ORE 12:20 LAVORI DI MANUTENZIONE NOTTURNI NELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. DALLE 22 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, USCITA OBBLIGATORIA IN VIA DELLA BATTERIA NOMENTANA, PROVENENDO DA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. LA LEGGENDARIA CORSA AUTOMOBILISTICA “1000 MIGLIA”, TORNA NELLA CAPITALE DURANTE LA TAPPA DEL 16 MAGGIO. GIà DALLE 7.00 DI QUESTA MATTINA, CHIUSE AL Traffico DIVERSE VIE DEL CENTRO STORICO, TRA LE QUALI: PIAZZALE DEL BRASILE, VIA VITTORIO VENETO, VIA SICILIA E VIA LOMBARDIA. PROSEGUONO  FINO AL 18 MAGGIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO SEMAFORICO DI PONTE UMBERTO I. IL CANTIERE COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CON DEVIAZIONI PER IL Traffico E DISAGI NELLE ORE DI PUNTA. RICORDIAMO CHIUSA AL Traffico ANCHE VIA DI MONTE BRIANZO ALTEZZA VIA GIUSEPPE ...
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