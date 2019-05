Tiro a volo | Coppa del Mondo Changwon 2019 | Silvana Stanco è terza nel Trap | dopo il

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Vincent Hancock domina ancora nello Skeet : Due ori olimpici, quattro titoli mondiali e ora il dato aggiornato di dodici vittorie in Coppa del Mondo. Lo Skeet maschile ha un padrone: lo statunitense Vincent Hancock che anche in quel di Changwon, nella terza tappa del massimo circuito globale, conferma la sua superiorità. Il tiratore di Port Charlotte infatti si è aggiudicato il contest in terra coreana sbriciolando in finale 57 dei 60 piattelli a disposizione, in un percorso sporcato ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Hancock guida il gruppo dei finalisti nello Skeet - dove non ci sono gli azzurri : Nella finale dello Skeet maschile a Changwon non ci saranno italiani. E’ questa la notizia che arriva dalla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento sulle pedane del poligono coreano. Elia Sdruccioli, Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli hanno infatti concluso le loro fatiche rispettivamente in 15esima (120/125), 21esima (120/125) e 32esima piazza (119/125), distanti almeno due piattelli dal possibile ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Hancock guida il gruppo dei finalisti nello Skeet - dove non ci sono gli azzurri : Nella finale dello Skeet maschile a Changwon non ci saranno italiani. E’ questa la notizia che arriva dalla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento sulle pedane del poligono coreano. Elia Sdruccioli, Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli hanno infatti concluso le loro fatiche rispettivamente in 15esima (120/125), 21esima (120/125) e 32esima piazza (119/125), distanti almeno due piattelli dal possibile ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Hancock guida il gruppo dei finalisti nello Skeet. Azzurri lontani : Nella finale dello Skeet maschile a Changwon non ci saranno italiani. E’ questa la notizia che arriva dalla terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, in corso di svolgimento sulle pedane del poligono coreano. Elia Sdruccioli, Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli hanno infatti concluso le loro fatiche rispettivamente in 15esima (120/125), 21esima (120/125) e 32esima piazza (119/125), distanti almeno due piattelli dal possibile ...

Pallavolo – Julio Velasco dice addio : Modena annuncia il riTiro dell’allenatore : Modena Volley annuncia l’addio di Velasco: termina la carriera dell’allenatore argentino “La decisione presa da Julio Velasco di chiudere la propria carriera da allenatore va accettata, come si accetta ciò che viene deciso da una persona che ha dimostrato, in ogni circostanza, enorme correttezza, professionalità, e passione. Velasco è stato, è e sarà per sempre un simbolo della nostra società e della nostra città ed è ...

Cdm Tiro a volo - bene Bacosi e Cainero : CHANGWON, COREA DEL SUD,, 10 MAG - Le super mamme del tiro a volo non deludono. Diana Bacosi e Chiara Cainero hanno conquistato l'argento ed il bronzo di Skeet nella terza Prova di Coppa del Mondo, portandosi a casa anche le due Carte Olimpiche in palio per i Giochi di Tokyo 2020. Insieme sul podio di Rio 2016, furono oro e argento, e ancora unite nel viaggio che porterà all'edizione ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Chiara Cainero e Diana Bacosi si qualificano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nello skeet! : Sorride in maniera smagliante l’Italia del Tiro a volo: in un colpo solo nella finale dello skeet femminile della Coppa del Mondo di Changwon la nostra Federazione, grazie a Diana Bacosi e Chiara Cainero stacca entrambi i pass olimpici. Le azzurre terminano seconda e terza nella finale vinta dalla statunitense Kimberly Rhode. Le italiane possono gioire subito: le uniche avversarie per il pass olimpico erano le kazake Assem Orynbay e Olga ...

LIVE Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 in DIRETTA : Chiara Cainero e Diana Bacosi a caccia del pass olimpico nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale dello skeet femminile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: in Corea del Sud Diana Bacosi e Chiara Cainero hanno chiuso rispettivamente al primo ed al terzo posto le eliminatorie e sono tra le sei che si giocheranno il successo finale e tra le quattro che si giocheranno le due carte olimpiche. Le due avversarie delle azzurre per la qualificazione a Tokyo 2020 saranno due ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : Diana Bacosi e Chiara Cainero in finale nello skeet femminile! Le azzurre all’assalto del pass olimpico : Splendide notizie per l’Italia al termine delle eliminatorie dello skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud Diana Bacosi e Chiara Cainero centrano la finale e sono in piena corsa per i due pass olimpici. Eliminata invece Simona Scocchetti. Diana Bacosi eguaglia il record del Mondo delle qualificazioni con 123/125 e partirà in finale col dorsale numero 1, mentre in seconda posizione si ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2019 : nello skeet maschile iniziano bene Giancarlo Tazza e Riccardo Filippelli : Si aprono bene per i colori italiani anche le qualificazioni maschili dello skeet (specialità dove comunque l’Italia ha già staccato entrambi i possibili pass olimpici) nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Changwon, in Corea del Sud. Al comando un quartetto con 50/50, subito dietro Riccardo Filippelli e Giancarlo Tazza con 49, poi Elia Sdruccioli a quota 48. In testa, come detto, quattro tiratori con 50/50 dopo le due serie ...

Nel bar di Rapallo che fu il buen riTiro di Hemingway arrivano Greta e Federica - due cameriere-robot per il servizio al tavolo : Due robot-camerieri al Gran Caffè Rapallo, ribattezzati Greta e Federica, hanno ufficialmente preso servizio da giovedì mattina. La presenza dei due umanoidi che servono ai tavoli le consumazioni ordinate a personale umano ha scatenato una vera e propria robot-mania tra gli avventori che dopo esser stati serviti pretendono selfie con le macchine ormai entrate a pieno regime. Il proprietario del bar Gabriele Hu è stato costretto a mettere un ...

Tiro a Volo - la Nazionale Italiana sbarcata in Corea per la terza prova di Coppa del Mondo ISSF : La squadra azzurra è arrivata in Corea per partecipare alla terza prova di Coppa del Mondo di Tiro a Volo In attesa dell’inizio ufficiale della terza prova di Coppa del Mondo ISSF, con gli allenamenti ufficiali di skeet, anche la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica è arrivata in Corea. Insieme al direttore tecnico Nazionale Albano Pera sono partiti Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Erminio Frasca (Fiamme Oro), Massimo Fabbrizi ...

Tiro a volo : Cdm Corea - ecco azzurri Fossa : Dopo la conquista delle due carte femminili, centrate da Silvana Stanco nel Mondiale 2018 proprio a Changwon, e da Jessica Rossi nella Prima Prova di Coppa del Mondo di quest'anno ad Acapulco, all'...

Tiro a volo : Cdm Corea - ecco azzurri Fossa : ANSA, - FIUMICINO, ROMA,, 7 MAG - In attesa dell'inizio della terza 'tappa' della di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Changwon, anche la nazionale