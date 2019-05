The Voice of Italy | puntata 14 maggio 2019 | anticipazioni

'The Voice of Italy' - la quarta puntata sarà disponibile in replica su RaiPlay : Torna anche questa settimana il consueto appuntamento per tutti i telespettatori Rai con lo show musicale "The Voice of Italy", condotto da Simona Ventura, ritornata in Rai dopo diversi anni di assenza e dopo aver condotto su Canale 5 la versione Vip dello show Temptation Island. Martedì 14 maggio, infatti, sarà trasmessa in prime time su Rai 2 la quarta puntata del talent, dove proseguiranno le Blind Audition per permettere ai concorrenti in ...

Huntress D a The Voice 2019 : chi è - biografia e vita privata : Huntress D a The Voice 2019: chi è, biografia e vita privata Durante la terza puntata dedicata alle Blind Audition di The Voice 2019, andata in onda martedì 7 maggio 2019, si è esibita anche Huntress D. Ecco la biografia e la vita privata della talentuosa rapper romana, concorrente del noto talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Chi è Huntress D Diana, in arte Huntress D, è una rapper classe 1990, nata a Roma. Diplomata al ...

Raphael Nkereuwem a The Voice 2019 : chi è - biografia e vita privata : Raphael Nkereuwem a The Voice 2019: chi è, biografia e vita privata Durante la terza puntata di The Voice of Italy 2019, andata in onda su RaiDue e condotta da Simona Ventura, le sorprese sono state tante. I concorrenti hanno presentato sul palco le loro eterogenee personalità colpendo il pubblico sempre diversamente. Una nota di spicco fra tutte le blind auditions cui abbiamo assistito, l’ha rappresentata Raphael Nkereuwem. Il ...

Sofia Tirindelli a The Voice 2019 : chi è - biografia e vita privata : Sofia Tirindelli a The Voice 2019: chi è, biografia e vita privata The Voice of Italy 2019 ha debuttato nel panorama mediatico italiano ormai da qualche settimana, entusiasmando il pubblico come solo lei sa fare. Tantissimi gli share delle blind auditions cui abbiamo assistito negli scorsi giorni: nuovi presunti talenti si sono affacciati alla popolarità per essere poi giudicati nelle sfide delle prossime settimane. Le blind auditions ...

Davide Vettori a The Voice 2019 : chi è - biografia e vita privata : Davide Vettori a The Voice 2019: chi è, biografia e vita privata Durante il terzo appuntamento con le Blind Audition di The Voice 2019, andato in onda martedì 7 maggio 2019, si è esibito sul palco del talent di Rai 2 anche Davide Vettori. Ecco la biografia e la vita privata del concorrente dello show condotto da Simona Ventura. Chi è Davide Vettori Davide Vettori nasce a Treviso nel 1981. Fin da bambino si appassiona alla lettura e ...

Carmen Pierri a The Voice 2019 : chi è - biografia e vita privata : Carmen Pierri a The Voice 2019: chi è, biografia e vita privata Martedì 7 maggio 2019, è andata in onda la terza puntata di Blind Audition di The Voice 2019, programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Sono stati dodici gli artisti che sono stati selezionati per fare parte di uno dei quattro team. Tra questi, è salita sul palco del seguitissimo talent anche Carmen Pierri, giovanissima ragazza che ha conquistato tutti con la sua bellissima ...

Più che The Voice una vocina : Simona Ventura preferisce non rischiare : E' tornata in Rai con la fanfara per condurre il mesto talent canoro. A cui però i giudici bastano e avanzano. Così resta dietro le quinte, tra faccine e mossette. Anche se aveva abituato il suo pubblico dei tempi d'oro a una televisione in prima linea

Andrea Faccenda da Lavis alla ribalta del talent The Voice Of Italy su Rai 2 : ... con la sua interpretazione non è riuscito a convincere i giudici che hanno espresso un parere negativo, seppur con diverse sfumature, come sottolinea l'attenta cronaca web de Ilsussidiario.net: "...

#TVOI – The Voice of Italy 6 – Terza puntata del 7 maggio 2019 – Nuovo appuntamento con le Blind Audition. : La musica torna a battere sul Due! È proprio il caso di riciclare lo slogan che accompagnava i programmi musicali della Rai Due di inizio decennio per annunciare la sesta edizione di The Voice of Italy. Il talent show, infatti, torna questa sera alle 21:20, con la sua seconda puntata, ancora una volta dedicata alle Blind Audition. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, che […] L'articolo #TVOI – The Voice of Italy 6 – Terza puntata ...

Elettra Lamborghini - la rivelazione di 'The Voice of Italy' : È abbastanza bella, simpatica, sfacciata e ignorante per diventare una star. Per i social Elettra Lamborghini , ereditiera, coach di The voice of Italy , il talent in onda su Rai2, star lo è già. ...

The Voice of Italy : ecco i nuovi talenti della terza blind audition : Sono dodici i talenti che hanno superato la terza blind audition di The voice of Italy, il talent condotto da Simona Ventura e che vede come giudici Morgan, Elettra Lamborghini, Gigi D'Alessio e Gué ...

Filippo Cantele a The Voice 2019 : chi è - età e vita privata : Filippo Cantele a The Voice 2019: chi è, età e vita privata Uno dei talenti più interessanti esibitosi nel corso della seconda puntata di The Voice 2019 è sicuramente Filippo Cantele. Con la sua voce bella e potente, il giovane piemontese, soprannominato il “cowboy di Carmagnola” da Morgan, è riuscito a conquistarsi un posto nel Team Elettra. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul concorrente del talent show condotto da Simona ...

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della terza puntata. C’è chi arriva da Sanremo e chi da… The Voice – Video : The Voice 2019 E’ stato chiamato causa ‘dipartita’ di Sfera Ebbasta, ma Gigi D’Alessio si sta rivelando il valore aggiunto di The Voice 2019. Le Blind Auditions proseguono e il coach, oltre a fare incetta di talenti (già 11 su 14), è protagonista indiscusso dello show, capace di attirare a sé concorrenti distanti anni luce dal suo mondo musicale, conquistare la simpatia ’sfrenata’ di Gué Pequeno e far ...