The Magic Order | il fumetto targato Netflix anche in Italia

tvzap.kataweb

(Di martedì 14 maggio 2019) In un volumetto unico è uscito il 14 maggio inThe, la graphic novel firmata da Mark Millar con i disegni di Oliver Coipel prodotta dache nel 2017 aveva acquistato l’etichetta Millarworld del geniale fumettista. Therappresenta la prima opera a fumetti prodotta dal colosso dello streaming ed è in linea con la strategia di acquisizione di contenuti di qualità garantiti dall’acquisto dell’etichetta del geniale fummettista scozzese dalle cui opere sono già stati in passato realizzati i film dedicati a Kick Ass, i due Kingsman e Wanted., anticipazioni trama Viviamo in un mondo in cui non abbiamo mai visto un mostro, e la ragione per cui dormiamo tranquillamente nei nostri letti è che alcune famiglie di maghi ci proteggono riunite in un ordine segreto,. Ora però un nemico implacabile li sta uccidendo uno a uno ...

JenniiihA : @jenxways Butterfly, Magic Shop, Pied Piper e The Truth Untold~~~ a melodia é muito... AAAAA?? - BluBerryCookie : #Mastoradio Posso campare guadagnando soldi disegnando e ascoltando psych folk a base di sitar? Do You Hear The… - AleSalvi12 : RT @upanizza: Chi si ricorda i tempi di Reagan, quando i conti venivano fatti quadrare con l’asterisco magico e l’autrice di tutte le previ… -