Su Fox la nuova serie di Kim Cattral | con Filthy Rich la Samantha di Sex And The City

(Di martedì 14 maggio 2019) Ladi Kim, l'indimenticatadi Sex And The, ha trovato una sua casa televisiva per la prossima stagione 2019/2020: Fox ha annunciato la presenza ditra le novità del suo palinsesto autunnale, pubblicandone anche il primo trailer.L'attrice torna in televisione con un progetto che la vede impegnata in prima linea, non solo come protagonista ma anche come produttrice esecutiva di questo dramma a sfondo familiare che racconta le vicende dei Monroe, milionaria ed influente famiglia di imprenditori dalla facciata perbene ma dai mille vizi segreti.La sinossi dellatratteggia un mix di dramma e soap opera, in cui "ricchezza, potere e religione si scontrano" con risultati scandalosi: ad una prima lettura, la trama dinelle sue premesse generali sembra ricordare molto da vicino quella di Brothers and Sisters, la storica...

