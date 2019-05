Square Enix intende investire in modo aggressivo su nuove IP

Square Enix conferma che Final Fantasy VII Remake sarà ad episodi : Tempo fa, nel 2015, Square Enix aveva annunciato che Final Fantasy VII Remake sarebbe stato pubblicato ad episodi. Questa modalità è già stata utilizzata con titoli come Hitman. Ai tempi i giocatori tuttavia non avevano preso di buon grado questa notizia.Da allora Square Enix non aveva più dato nessuna informazioni riguardante questa scelta: tuttavia nella giornata di ieri è stato presentato il nuovo trailer del gioco, durante la live di State ...

Avengers all’assalto dei videogiochi - nuovi rumor al 2 maggio sul gioco di Square Enix : Quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane è indubbiamente un momento molto caldo per gli Avengers: il gruppo di supereroi della Marvel, protagonista della pellicola record d'incassi Avengers Endgame, attualmente in proiezione nei cinema di tutto il mondo, ha infatti invaso trasversalmente tutto l'universo dell'intrattenimento, finendo ovviamente per fare la propria comparsa anche all'interno del media videoludico. L'esempio lampante ...

Square Enix annuncia data ed ora della sua conferenza E3 2019 : Se anche voi non vedete l'ora di scoprire i nuovi progetti nelle mani di Square Enix è il vostro giorno fortunato, tramite un post sulla sua pagina Twitter ufficiale, la compagnia ha infatti annunciato data ed ora della sua conferenza E3 2019.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la conferenza inizierà il 10 giugno alle 6 PM, il che si traduce in orario decisamente non comodo per noi italiani, ovvero le 3:00 dell'11 giugno. L'anno scorso ...

Il creatore della serie Tales of - Hideo Baba - lascia Square Enix : Il creatore della serie JRPG Tales of, Hideo Baba, ha lasciato la sua posizione all'interno di Studio Istolia nel mese di dicembre ed ora è giunta la notizia del suo definitivo allontanamento da Square Enix.Come riporta Dualshockers, Studio Istolia sta al momento lavorando su un gioco di ruolo per PS4 chiamato Project Prelude Rune. Square Enix non ha ancora chiarito se i recenti fatti relativi a Baba avranno ripercussioni sul progetto. Tutto ...

Arrestato un uomo che aveva minacciato di uccidere lo staff di Square Enix : Un infermiere di 25 anni è stato Arrestato in seguito a delle email in cui minacciava di uccidere i dipendenti di Square Enix, riporta Kotaku.Secondo i dettagli trapelati l'uomo aveva inviato le email minatorie il 5 febbraio agli uffici Square di Tokyo, dicendo: "Hey staff, domani vi ucciderò, preparatevi [per la vostra punizione definitiva]."Inutile dire che la minaccia ha comportato un incremento delle misure di sicurezza all'interno della ...

Arrestato un uomo dopo aver minacciato di uccidere lo staff di Square Enix : Un infermiere di 25 anni è stato Arrestato in seguito a delle mail in cui minacciava di uccidere i dipendenti di Square Enix, riporta Kotaku.Come possiamo vedere, l'uomo ha mandato le mail minatorie il 5 febbraio agli uffici Square di Tokyo, dicendo: "Hey staff, domani vi ucciderò, preparatevi [per la vostra punizione definitiva]."Inutile dire che la minaccia ha comportato un incremento delle misure di sicurezza all'interno di Square Enix, e ...

Il project lead di Final Fantasy VII Remake è ora il co-director del gioco. Square Enix sta anche lavorando ufficialmente a un grande titolo next gen : Naoki Hamaguchi, che in precedenza avevamo conosciuto come lead project di Final Fantasy VII Remake, è ora co-director del progetto, stando a quanto condiviso da Square Enix. Ciò significa che Hamaguchi e il già noto director Tetsuya Nomura condividono ora lo stesso ruolo.Inoltre, come riporta Gematsu, l'ex 5th Business Division di Square Enix, guidata dal produttore e director di Final Fantasy XIV Naoki Yoshida, è ora nota come terza divisione ...

Kingdom Hearts III è troppo facile? Square Enix spiega il perchè : Se avete giocato Kingdom Hearts 3, vi sarete sicuramente accorto che il titolo è decisamente molto più semplice rispetto i predecessori, ma quale è la motivazione che ha spinto il team ad attuare questa decisione? Scopriamola insieme. Tai Yasue, il co-director di Kingdom Hearts 3, in una recente intervista ha dichiarato: Abbiamo ricevuto numerosi feedback in merito ai livelli standard e principiante. Volevamo allargare il ...