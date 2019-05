Sprofondo rosso… Ferrari | analisi di un disastro non annunciato

sportfair

(Di martedì 14 maggio 2019) La classifica piange, la macchina non risponde e i Gran Premi passano: larischia davvero il tracollo Cinque gare, cinque doppiette della Mercedes e una classifica che piange. Laè in balia degli avversari, incapace di reagire agli schiaffoni che le Frecce d’Argento continuano a sferrarle in visto. Photo4/LaPresse Black-out totale, inimmaginabile ad inizio stagione quando le due Rosse volavano nei test di Barcellona, proprio su quel circuito in cui Hamilton e Bottas hanno scavato l’ennesimo solco con i propri avversari. Niente podio e nessun sorriso per Vettel e Leclerc, battuti anche dalla inferiore Red Bull di Verstappen, riuscito a capitalizzare al massimo gli errori dei duesti, confusi e distratti per tutto l’arco della gara catalana, così come i propri meccanici. I due errori commessi al pit-stop confermano la brutta situazione che si ...

