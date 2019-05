Spazio | l’annuncio di Trump | “la NASA è di nuovo grande | adesso torniamo sulla Luna e poi

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) “Sotto la mia amministrazione, stiamo riportando laallazza e, poi su Marte. Sto aggiornando il budget per includere altri 1,6 miliardi di dollari in modo che possiamo tornare nelloalla“. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald, confermando ilpiano di sviluppo del settore dell’esplorazione spaziale degli Stati Uniti d’America. L'articolo, l’annuncio di: “laè die poi andremo su Marte” Meteo Web.

