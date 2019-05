Spaghetti western e birra per celebrare Bud Spencer | Fontevivo gli dedica una via

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Francesca Bernasconi Il primo giugno ci sarà una giornatata a lui, tra riproduzioni di ambientazioni, musica e cena a base di fagioli e salsiccia A tre anni dalla sua morte, di lui non resterà solo il ricordo. Budha lasciato a tutti gli italiani celebri film, canzoni e vittorie da nuotatore. Ma adesso,, un comune in provincia di Parma, è pronto argli anche una via. Per la prima volta in Italia dalla morte dell'attore, una cittadina intitolerà una via del paese a Bud: la cerimonia si terrà il prossimo primo giugno. Musica, eventi e mostre, per ricordare l'attore scomparso, caratterizzeranno tutta la giornata ache, per l'occasione, si trasformerà in un grande set cinematografico. Gli organizzatori, infatti, hanno comunicato che al parco verrà allestita un'area, con tanto di cavalli, dove si potrà ammirare la ...

Interista70s : @il_Tommi13 Il mitico Quentin è un noto estimatore e ammiratore del grande Sergio Leone e della saga Spaghetti West… - il_Tommi13 : Nel nuovo film di Quentin Tarantino c’è anche un bellissimo omaggio allo spaghetti-western: il protagonista Dalton/… - talcomosoyok : Spaghetti Western e invitadxs -