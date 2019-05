Sondaggi politici YouGov | Immigrazione | Europa rimandata

Sondaggi politici europee : ampio margine per la Lega - sfida grillini-Pd alle spalle : Il tempo in cui la diffusione dei Sondaggi politici sarà autorizzata sta per finire. E' questo il motivo per il quale inizia a diventare sempre più interessante l'analisi relativa ai Sondaggi che raccontano quale sia, attualmente, lo stato del consenso di ciascun partito. Precisando che si tratta comunque di proiezioni e di indagini che possono anche essere differenti rispetto alla realtà dei fatti, rappresentano oggetto di discussione ...

Sondaggi politici : Lega crolla di sei punti - M5S in rimonta - mentre Forza Italia sprofonda : Quella di oggi è una giornata particolare: l'ultima in cui possono essere pubblicati nuovi Sondaggi prima delle elezioni europee. E questo periodo di conti e valutazioni si chiude con dei valori sorprendenti. Secondo un Sondaggio Ipsos fatto per il Corriere della Sera la Lega avrebbe perso addirittura 6 punti in poche settimane. Il Movimento 5 Stelle e il Pd sarebbero invece in un'evidente fase di risalita. Forza Italia, invece, ormai è una

Sondaggi politici elettorali : oggi Lega sempre in testa - risale il M5S - in calo il Pd : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono, indubbiamente, le figure di riferimento di un governo che subito dopo le elezioni europee sarà ad un bivio: proseguire nel programma del contratto o sciogliere le fila per scrivere una nuova pagina attraverso nuova maggioranza o un ritorno alle urne. Quello che è certo è che nelle ultime settimane i rapporti tra le parti si sono inaspriti, sebbene in molti abbiano visto nelle scaramucce verbali una sorta di

Sondaggi politici - Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno la fiducia degli italiani : Secondo un Sondaggio politico elaborato da Ixè, Matteo Salvini ha la fiducia del 47% degli italiani, così come il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre il governo di cui fanno parte ha la fiducia del 43% degli intervistati. Per il 57% della popolazione Salvini ha sbagliato a non partecipare alle celebrazioni per la festa della Liberazione.

Sondaggi politici - per Pew Research gli italiani tra i più contrari alla diversità : Sondaggi politici, per Pew Research gli italiani tra i più contrari alla diversità Tra le indagini globali di cui si occupa Pew Reseach vi è l'attitudine dei vari popoli verso i fenomeni sociali dell'attualità. Immigrazione, globalizzazione, ruolo della religione, ecc. Con un confronto tra le reazioni di popolazioni vicine o lontane tra loro. L'Italia risulta spesso ai primi posti nelle ultime rilevazioni per quanto

Sondaggi politici Ixè : caso Siri - 61% vota per le dimissioni del sottosegretario : Sondaggi politici Ixè: caso Siri, 61% vota per le dimissioni del sottosegretario Il giorno del giudizio per Armando Siri è arrivato. Si terrà infatti oggi il Consiglio dei ministri che deciderà le sorti del sottosegretario leghista indagato per corruzione. Come riporta il Corriere, in Cdm è prevista una discussione ma non il voto. Il rischio spaccatura è molto alto. Anche ieri i due vicepremier sono tornati sull'argomento mantenendo

Sondaggi politici Ipsos : 73% degli italiani vuole le dimissioni di Siri : Sondaggi politici Ipsos: 73% degli italiani vuole le dimissioni di Siri Secondo il 73% degli italiani Armando Siri, il sottosegretario leghista alle Infrastrutture indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta antimafia, deve dimettersi dal suo incarico. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per Di Martedì, andato in onda il 30 aprile. La maggioranza dei cittadini si schiera quindi dalla parte del Movimento 5 Stelle

Sondaggi politici Ipsos : cala il gradimento per Salvini e Di Maio : Sondaggi politici Ipsos: cala il gradimento per Salvini e Di Maio Nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, Ipsos approfondisce l'opinione degli italiani sui due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sondaggi politici Ipsos: Di Maio peggio di Salvini, perché? Il voto per le Europee è ormai prossimo: Movimento 5 Stelle e Lega hanno da tempo montato l'assetto da campagna elettorale; in questo

Sondaggi politici - scende il gradimento dei leader di governo : in calo Conte - Salvini e Di Maio : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia le difficoltà del governo, con i suoi esponenti in calo nel gradimento degli italiani. Scendono i consensi sia del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che - in misura più marcata - dei suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Continua a leggere

Sondaggi politici Elettorali Maggio 2019 : gli ultimi sondaggi su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : Tempi di continui cambiamenti per il mondo della politica italiana. In vista delle elezioni europee a fine Maggio 2019, tutta l'attenzione è concentrata sullo scenario politico per poter capire che futuro ci attende ed eventuali scossoni. Col fine di poter avere una visione generale dell'attuale mondo della politica, di seguito sono presentati i sondaggi Politici Elettorali su Lega, Movimento 5 Stelle e PD. ultimi sondaggi Politici Elettorali

Sondaggi politici Demopolis : il 78% degli italiani favorevole al salario minimo : Sondaggi politici Demopolis: il 78% degli italiani favorevole al salario minimo Il lavoro è in testa alle priorità indicate dagli italiani in un Sondaggio dell'istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Secondo l'80% degli intervistati le politiche per l'occupazione devono essere al centro dell'agenda di governo. Riduzione della pressione fiscale (68%), misure per il rilancio dell'economia (67%), efficienza della

Sondaggi politici - gli italiani preferiscono l’alleanza Lega-Fi a quella di governo : I Sondaggi realizzati per Porta a Porta evidenziano le preferenze degli italiani sulle alleanze dei partiti di governo. In particolare, emerge che gli elettori preferiscono l'alleanza tradizionale tra Lega e Forza Italia rispetto a quella attualmente a Palazzo Chigi tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi politici Noto : addio governo dopo le Europee : Sondaggi politici Noto: addio governo dopo le Europee Il "governo del cambiamento" terminerà la sua esperienza il giorno dopo le Europee. Convinto di questo scenario è un italiano su due, secondo un Sondaggio dell'istituto Noto per QN. Solo il 38% crede che l'esecutivo giallo verde andrà avanti e non ci sarà alcuna crisi. I sentori di un divorzio imminente d'altronde ci sono tutti. La tensione tra Lega e

Sondaggi politici europee : manca un mese e comanda Salvini - cresce il M5S - scende il PD : manca esattamente un mese alle elezioni europee. Dopo tante tornate elettorali in cui sono analizzati i voti di amministrative e regionali, si avvicina il momento in cui probabilmente si potranno valutare i responsi che potranno rappresentare proiezioni più attendibili rispetto agli indici di gradimento della politica messa in atto dalle forze che, attualmente, occupano il Parlamento. Non a caso si tratta di un evento atteso in maniera