Simone Pillon tra gaffe e vittimismo è il nuovo idolo di Facebook

Simone Pillon condannato! il senatore non cambia account e si fa i complimenti da solo : Dopo la sentenza di Perugia, che gli ha inflitto multa e risarcimento nei confronti di Arcigay, l'esponente leghista ha postato su Facebook un commento dal suo stesso profilo, con scritto "Forza Simo!", subito preso di mira sui social. La sentenza l'ha condannato per diffamazione a pagare una multa di 1.500 euro ma soprattutto a risarcire con 30mila l'Arcigay Omphalos del capoluogo umbro, che aveva deinito adescatori di minorenni, l'ha giudicata ...

Simone Pillon condannato per diffamazione a circolo gay - Sky TG24 - : L'esponente della Lega aveva commentato un'iniziativa del circolo nelle scuole e ora è stato condannato per quelle affermazioni. Dovrà anche risarcire, in sede civile, il circolo e un attivista per un ...

Il senatore leghista Simone Pillon dovrà risarcire Arcigay : Simone Pillon (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il senatore leghista Simone Pillon, autore del controverso disegno di legge che porta il suo nome, è stato condannato in primo grado per aver diffamato il circolo gay Omphalos, affiliato ad Arcigay. Pillon, che aveva accusato l’associazione di distribuire materiale pedopornografico, dovrà pagare 30mila euro di risarcimento danni e una sanzione di 1500 euro. “Difendere le famiglie ...

Simone Pillon stangato - "ha diffamato gli omosessuali" : quanto deve pagare il leghista : Il senatore Simone Pillon (Lega) è stato condannato dal tribunale di Perugia a versare 30.000 euro a Omphalos, associazione aderente ad Arcigay, e a un attivista, per averli diffamati. La condanna per diffamazione è per avere affermato che gli interventi informativi contro l’omofobia dell’associazio

Omofobia - Simone Pillon condannato per aver diffamato Arcigay : Si è conclusa al tribunale di Perugia, la causa che vedeva sul banco degli imputati il primo firmatario del contestato disegno di legge sulla riforma dell'avviso condiviso. L'attuale senatore della Lega dovrà versare una somma complessiva di 30mila euro per la campagna omofoba. Il suo commento: «Difendere la famiglia costa caro» «Frocio, ti spacco le ossa»: viaggio nel Paese dell'Omofobia"

Omofobia - Simone Pillon condannato per aver diffamato Arcigay : ... Stefano Bucaioni: «Giustizia è fatta nei confronti di un personaggio che ha fatto dell'odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la sua ragione di battaglia politica. Annunciamo ...

Simone Pillon condannato per diffamazione a circolo gay - Sky TG24 - : L'esponente della Lega aveva commentato un'iniziativa del circolo nelle scuole e ora è stato condannato per quelle affermazioni. Dovrà anche risarcire, in sede civile, il circolo e un attivista per un ...

Simone Pillon condannato per aver diffamato Arcigay : Si è conclusa al tribunale di Perugia, la causa che vedeva sul banco degli imputati il primo firmatario del contestato disegno di legge sulla riforma dell'avviso condiviso. L'attuale senatore della Lega dovrà versare una somma complessiva di 30mila euro per la campagna omofoba. Il commento: difendere la famiglia costa caro

Omofobia - Simone Pillon (Lega) è stato condannato per diffamazione : È arrivata la sentenza di condanna per il senatore della Lega Simone Pillon, a processo a Perugia per diffamazione: dovrà pagare una multa di 1500 euro.Continua a leggere

Simone Pillon è stato condannato per aver diffamato un’associazione LGBTQI di Perugia : Il senatore della Lega dovrà pagare 20mila euro di risarcimento a Omphalos, per alcune affermazioni risalenti al 2014

Il senatore Simone Pillon condannato per aver diffamato un circolo gay : L'esponente della Lega, imputato per diffamazione a Perugia, è stato condannato a 1.500 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Quando ancora non era parlamentare aveva commentato le iniziative nelle scuole dell’organizzazione dicendo che "distribuivano materiale pedopornografico". "Difendere le famiglie dall'indottrinamento costa caro. E' il primo grado, non è la sentenza definitiva. Ci sarà lo spazio per l'appello e la ...

L'omofobia costa. Simone Pillon condannato per la diffamazione di un circolo gay : Il senatore della Lega Simone Pillon è stato condannato per diffamazione nei confronti di un'associazione LGBT. La sentenza di primo grado è del giudice unico di Perugia. Pillon, avvocato bresciano promotore di un disegno di legge molto contestato in materia di diritto di famiglia, dovrà pagare una multa di 1500 euro per alcune affermazioni fatte prima di essere eletto a Palazzo Madama.Il giudice ha disposto anche un ...

Simone Pillon : “Non ritirerò il mio ddl - vanno riequilibrati i ruoli tra padre e madre” : Il senatore leghista Simone Pillon, in un colloquio con il Messaggero, promette un accordo a breve sul disegno di legge sull'affido condiviso: "Sono sicuro che troveremo un accordo con gli amici grillini, ma si va avanti con il mio testo". Il senatore respinge le accuse di misoginia e ignora le critiche.Continua a leggere

Simone Pillon rischia una condanna per diffamazione : Per aver aver detto cose «offensive e lesive della reputazione di un'associazione LGBTQI di Perugia: la sentenza è prevista per l'11 aprile