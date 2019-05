Sicilia | Falcone | ' blocco tangenziale Catania | pazienza finita ora chi sbaglia paghi'

Vento forte in Sicilia : chiusi tratti della SS113 a Falcone e a Trappeto : A causa della caduta di un albero e della presenza alcuni rami sul tracciato è stata chiusa nel Messinese nei due sensi di marcia il tratto della SS113 “Settentrionale Sicula” compreso fra il km 60,500 e il km 61,500 in territorio di Falcone. Sempre sulla SS113 è stato chiuso il tratto fra il km 302,900 e il 304,300, in località Trappeto (Palermo), in prossimità dello svincolo con la A29 per la presenza di alberi che ostruiscono la ...