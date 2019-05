Serie A | anche il 10° posto vale | in palio 6 | 3 milioni

calcioefinanza

(Di martedì 14 maggio 2019) Premi piazzamentiA – A due giornate dal termine del campionato, la classifica diA va via via delineandosi in maniera definitiva. Ancora apertissime le lotte per la salvezza e per un piazzamento Champions, mentre sia in alto – Juventus e Napoli – sia in fondo – Frosinone e Chievo – i posti … L'articoloA,il 10°: in6,3

OrlandinaBasket : ???? VITTORIA! ???? ?? Con una grande prestazione di squadra l'Orlandina Basket conquista anche Gara 2 per 85-75 e si p… - Linkiesta : Il lavoro non è solo ciò che ci dà da vivere. Assolve anche tutta una serie di funzioni di tipo psicologico: ricono… - dchinellato : È per W come queste che i Warriors sono la miglior squadra in circolazione. Chiudere la serie in trasferta, a Houst… -