Programmi TV di stasera - martedì 14 maggio 2019. Su Rai1 «Sei mai stata sulla Luna?» : Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel ...

Ascolti TV | Martedì 14 maggio 2019. Sei mai stata sulla Luna? 12.7% - The Voice 11.2% - Pelè 10.6% : Sei mai stata sulla Luna? - Giulia Michelini Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 2.296.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 #Cartebianca ha raccolto ...

Sei mai stata sulla Luna? : Il Film Stasera su Rai 1 : Il Film di Paolo Genovese, con un ricco cast e una canzone inedita di Francesco De Gregori, in onda questa sera alle 21.25 su Rai1.

Sei mai stata sulla Luna? : cast - trama e curiosità del film di Paolo Genovese : Nuovo passaggio televisivo per la commedia diretta da Paolo Genovese Sei mai stata sulla Luna?: il film va in onda su Rai1, dalle 21.25 in poi, martedì 15 maggio. La pellicola vanta un cast veramente all-star tra gli attori protagonisti e i caratteristi, del resto Genovese è un regista che ama lavorare con attori di alto livello (lui ha diretto, per esempio, anche Immaturi, Perfetti sconosciuti e Tutta colpa di Freud). Protagonista del film è la ...

Sei mai stata sulla Luna : trama - cast e curiosità del film su Rai 1 : Sei mai stata sulla Luna: trama, cast e curiosità del film su Rai 1 Stasera alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Sei mai stata sulla Luna. Il film del 2015 diretto da Paolo Genovese con toni leggeri racconta una divertente storia d’ambizione, amore e amicizia. Una commedia vivace e spensierata che ha potuto contare su di un cast di attore molto amati dal pubblico italiano. Ma qual è la sinossi di Sei mai stata sulla Luna? Sei mai ...

La Zanzara - Cruciani replica a Gad Lerner : “Su Fazio non ho mai difeso Salvini. Ti Sei bevuto il cervello - rutti falsità” : replica piccata di Giuseppe Cruciani, a conclusione della sua trasmissione “La Zanzara” (Radio24), al giornalista Gad Lerner, il quale, in un editoriale pubblicato ieri su Repubblica circa la crociata di Matteo Salvini contro Fabio Fazio, ha lanciato un j’accuse all’indirizzo di alcuni programmi televisivi e radiofonici, filo-sovranisti e compiacenti con il leader della Lega. Lerner menziona anche “La ...

Sei mai stata sulla luna streaming : cast - trama - curiosità film stasera in tv : Sei mai stata sulla luna è il film stasera in tv martedì 14 maggio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sei mai stata sulla luna film stasera in tv: scheda DATA USCITA: 22 gennaio 2015GENERE: CommediaANNO: 2015REGIA: Paolo Genovesecast: Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino ...

Rimpatri e sicurezza - Salvini all’attacco Conte e Di Maio : non Sei tu a comandare : I leghisti assicurano che Matteo Salvini se ne frega dei sondaggi che danno il Carroccio in calo di molti punti, alcuni addirittura sotto il 30 per cento. «Sono dati virtuali, alla fine Conteranno i voti reali e non c’è dubbio che la Lega sarà il primo partito, davanti ai 5 Stelle», spiega Edoardo Rixi, preoccupato piuttosto delle divisioni sulla p...

Grande Fratello. Scontro tra Guendalina e la DeAndrè. ‘Sei stata l’amante di mio marito Daniele Interrante (ormai ex)’ : Guendalina Canessa è una nuova concorrente del Grande Fratello 2019. Una puntata che sta regalando grandi sorprese: non appena ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia, ha dovuto fare i conti con Francesca... L'articolo Grande Fratello. Scontro tra Guendalina e la DeAndrè. ‘Sei stata l’amante di mio marito Daniele Interrante (ormai ex)’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Scherma – Coppa del mondo di sciabola : Sei azzurre nel main draw di Seul : Scherma: sei azzurre nel main draw della tappa di Coppa del mondo di sciabola di Seul Saranno sei le azzurre che torneranno in gara nel pomeriggio sudcoreano, l’alba in Italia, per la seconda giornata di gara del Grand Prix Fie di Seul del circuito internazionale di sciabola femminile. E’ questo il verdetto emesso dalla prima giornata svoltasi sulle pedane asiatiche e che ha visto protagonista la fase a gironi e poi, a seguire, ...