Sandra Milo | Per pagare i miei debiti mi sono concessa a un uomo

huffingtonpost

(Di martedì 14 maggio 2019) “Per, midata a un. Una persona gentile che ha saldato tutto”.da tempo racconta in tv di avere problemi con il fisco e, nel corso di una puntata di Storie Italiane, ha rivelato di essersia un, in cambio di favori economici.“In passato mivenduta. Non l’ho mai detto”, ha dichiarato la musa di Fellini nel salotto Rai, ”è la prima volta che ne parlo. Non lo sapevano neanche ifigli! Mivenduta ad uncarino e gentile, che ha pagato per me tutte le mie tasse”.“Unmeraviglioso ha pagato per me le mie tasse perché io non potevo”a #storieitaliane con @eleonoradanielepic.twitter.com/as5RRPLXHk— storieitaliane (@storie italiane) 14 maggio 2019L’attrice aveva parlato delle sue difficoltà economiche - che ora sembrano dunque essersi ...

FilmNewsItaly : - kikapress : Sandra Milo, la drammatica confessione a Storie Italiane - leggoit : Sandra Milo choc: «Per pagare i miei debiti mi sono concessa a un uomo». Cala il gelo a Storie Italiane -