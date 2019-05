Samsung | Huawei | OPPO e Vivo nei prossimi mesi potrebbero lanciare smartphone dal design

Il più potente di tutti OnePlus 7 Pro o quasi : scacco matto a Samsung e Huawei in test AI Benchmark : Il OnePlus 7 Pro arriverà ufficialmente domani 14 maggio ma del top di gamma della nuova serie OnePlus sappiamo davvero tutto grazie ad un gran numero di indiscrezioni comparse nelle ultime settimane. L'ultima della serie si riferisce alla comparsa dell'ammiraglia nel database AI Benchmark, nel determinato test che stila una classifica dei più performanti device del momento in termini di potenza. Ebbene, proprio l'ultimo arrivato farebbe ...

Abolito l’anticipo su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 con 3 Italia : Vi aspettano grandi novità nei negozi 3 Italia a partire dal 13 maggio: il gestore si premurerà di aggiornare il listino degli smartphone a rate, proponendo ad anticipo zero alcuni mostri sacri, tra cui i top di gamma Samsung Galaxy S10 e Huawei P30, indubbiamente tra i dispositivi più desiderati sul mercato. Il portabandiera sudcoreano viene proposto con rate da 9.99 euro/mese, proprio come nel caso del flagship cinese. Come riportato più ...

Offerte su Samsung - Huawei - LG - HONOR e OnePlus con i nuovi X-Days MediaWorld : MediaWorld lancia nuovi sconti con i suoi X-Days, che includono diversi smartphone e tablet Android: ecco quelli in offerta esclusivamente online fino al 19 maggio 2019. L'articolo Offerte su Samsung, Huawei, LG, HONOR e OnePlus con i nuovi X-Days MediaWorld proviene da TuttoAndroid.

TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate : TIM offre ai suoi clienti l'acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate. Approfitterete della ghiotta occasione? L'articolo TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate proviene da TuttoAndroid.

Download terza beta Android Q disponibile per tanti smartphone non Google : bene Huawei - OnePlus - Xiaomi ma non Samsung : Da poche ore è disponibile il Download della terza beta Android Q. A margine della conferenza Google I/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato reso disponibile non solo per i dispositivi Pixel della famiglia Google ma, mai come in passato, anche per un numero considerevole di smartphone dei produttori Huawei, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto ...

Offerte Amazon al 7 maggio : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Pro e P30 Lite : La giornata del 7 maggio non è avida di Offerte Amazon: le proposte commerciali fioccano, potreste volerle cogliere, ed è per questo che siamo qui pronti a sottoporle prontamente alla vostra attenzione, in modo possiate valutarle con la dovuta calma, per poi eventualmente affondare il colpo al momento giusto (vi anticipiamo che tra le proposte figura anche quella relativa al Samsung Galaxy S10e, tra i device più acquistati di questo ...

Huawei P30 contro iPhone XR e Samsung Galaxy S10e : qual è il migliore? Scopritelo nel mega confronto : Che ne dite di un confrontone tra Huawei P30, iPhone XR e Samsung Galaxy S10e? Tutti e tre quasi top che per alcuni aspetti superano anche i fratelli maggiori, ma quale scegliere? L'articolo Huawei P30 contro iPhone XR e Samsung Galaxy S10e: qual è il migliore? Scopritelo nel mega confronto proviene da TuttoAndroid.

eBay : -50% su Huawei - Samsung - iPhone - Console - Smart TV e Fotocamere! : Il noto e-commerce eBay non poteva di certo mancare all’appello tra i migliori store in grado di offrire offerte e promozioni davvero appetibili. Ecco dunque raccolte per voi tutte le offerte valide questa settimana. (Nota Bene: leggi di più...

Samsung Galaxy S10e a 499 euro e Huawei P30 Pro a 699 guidano gli Imperdibili di eBay : Gli Imperdibili di eBay tornano in grande stile e includono molte offerte interessanti su smartphone e tablet Android: andiamo a scoprire i migliori sconti! L'articolo Samsung Galaxy S10e a 499 euro e Huawei P30 Pro a 699 guidano gli Imperdibili di eBay proviene da TuttoAndroid.

Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P20 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta -, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Ecco una carrellata di offerte su smartphone Android: Huawei P20, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei prende in giro Samsung con un enorme cartellone pubblicitario piazzato su un suo store in Australia : Dall'Australia arriva una curiosa foto che testimonia una nuova iniziativa del team marketing di Huawei, che prova a "stuzzicare" la sua rivale Samsung L'articolo Huawei prende in giro Samsung con un enorme cartellone pubblicitario piazzato su un suo store in Australia proviene da TuttoAndroid.

Nuova uscita per il Samsung Galaxy Fold solo nella seconda parte del 2019? Huawei gongola : A quando la Nuova data di uscita del Samsung Galaxy Fold? Dopo lo scandalo delle prime unità di smartphone pieghevole fin troppo esile nella sua componente più rivoluzionaria, ossia il display e dunque il rinvio alla prima commercializzazione del device, ci sono molti dubbi sulle reali intenzioni del produttore relative alla distribuzione sul suo top di gamma che avrebbe dovuto fare la differenza. All'annuncio del blocco delle vendite un paio di ...

Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite entrano nel listino di Wind e Tre : Wind e Tre hanno aggiornato i propri listini di smartphone acquistabili a rate, che accolgono ora anche Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite L'articolo Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite entrano nel listino di Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 2 maggio : Huawei P30 - Nokia 7 Plus - Motorola One - Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus : oggi sono in offerta Huawei P30, Nokia 7 Plus, Motorola One, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 2 maggio: Huawei P30, Nokia 7 Plus, Motorola One, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus proviene da TuttoAndroid.