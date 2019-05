Roma | tensione al presidio di Forza Nuova | studente urla “fascisti m***” e viene preso a

Roma - sit-in antifascista a Casal Bruciato : tensione per presenza Casapound. FOTO : Roma, sit-in antifascista a Casal Bruciato: tensione per presenza Casapound. FOTO Giornata tesa nella periferia della Capitale dove una famiglia rom è stata minacciata . La sindaca Raggi è stata contestata e insultata. Attimi di caos alla manifestazione promossa dai movimenti per la casa, entrata quasi in contatto con il corteo ...

Alta tensione nel governo - sul salva-Roma vince la Lega. L’ira di Conte : È durato circa quattro ore uno dei Consigli dei ministri più tesi della storia giallo-verde. La riunione, alla fine, ha visto il vicepremier Salvini ottenere quanto aveva annunciato prima alle telecamere: lo stralcio di gran parte della norma Salva Roma dal decreto crescita. Ma il M5S annuncia battaglia in sede di conversione di legge del decreto e avverte il leader della Lega che non farà sconti sulla vicenda Siri, il sottosegretario ...

Continua la tensione tra Di Maio e Salvini sul 'Salva Roma' e il caso Siri : Non è sfuggito ai 'big' della Lega quell'invito rivolto da un'ala M5s a far cadere il governo sulla 'questione morale' e la condivisione - viene riferito - sul caso Siri e sul 25 aprile tra Di Maio e ...

Tensione nel governo - Salvini : «Stralciato il salva-Roma». Ma il M5S smentisce : Doppio diktat del leader della Lega prima del Consiglio dei ministri (a cui Di maio non partecipa). I ministri cinquestelle però non confermano la versione del leghista che poi assicura: «Siri resta al suo posto»

Rom a Torre Maura - ancora tensione : trasferimenti al via tra i saluti Romani. Raggi sotto accusa : «Clima di odio» : Continuano le tensioni a Torre Maura, alla periferia di Roma, dove ieri è esplosa la rivolta di residenti ed estrema destra contro l'arrivo nel centro d'accoglienza di via dei...

Rapimento Silvia Romano - tensione tra Italia e Kenya | Carabinieri : "Fateci indagare" : Le autorità Italiane hanno chiesto più volte di collaborare alle indagini sulla volontaria sequestrata il 20 novembre

Tav - tensione al bilaterale Parigi-Roma : 9.40 In corso a Bruxelles il bilaterale tra il premier Conte e il presidente francese Macron, a margine del Consiglio europeo. Ieri, preannunciando l'incontro, Conte aveva indicato il dossier Tav come uno degli argomenti al centro del colloquio col presidente francese. Conte vuol discutere di costi e loro riequilibrio. Ma Macron ha detto che"la Francia ha sempre avuto la stessa posizione,ora è un problema italo-italien". Portare problemi ...

Roma - il retroscena : lite Dzeko-El Shaarawy - alta tensione in casa giallorossa : Non è di certo un buon momento per la Roma di Claudio Ranieri, i giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro la Spal, la situazione ambientale non è delle migliori e la squadra rischia seriamente di non qualificarsi per la prossima Champions League. In più la Roma deve fare i conti con qualche problema di troppo anche all’interno dello spogliatoio, l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ svela un clamoroso ...

Tav - tensione Roma-Parigi. Conte 'Riequilibrare i costi'. Macron 'Non ho tempo da perdere' : Cronaca Tav, il 6 aprile in piazza anche imprese e sindacati con "madamine" e associazioni Ma credo che ogni volta che ci sono dei temi di divisione nazionale o domestici di un paese al Consiglio ...