Roma | stabile occupato da CasaPound | 330mila euro di bollette da pagare

Roma - stabile occupato - gli abitanti : 'Restiamo - pagheremo a rate - come la Lega' : Sabato sera, il cardinale polacco Konrad Krajewski, Elemosiniere di Papa Francesco, ha riallacciato la corrente nel palazzo occupato ex sede Inpdap all’Esquilino, nel cuore di Roma. Un gesto forte e provocatorio che ha suscitato clamore e polemiche, ma ha anche dato una scossa ad una situazione che sembrava essersi impantanata. Ieri, la comunità di Spin Time Labs - nel corso di un'assemblea pubblica - ha comunicato l'intenzione di regolarizzare ...

Stabile occupato a Roma - Andrea Alzetta : "Da ora in poi siamo disposti a pagare le bollette" : Al primo piano, stanza 4, un tempo c’era la segreteria del comitato di vigilanza Inpdap. Ora ci vivono in due, fuori dalla porta è spuntato il santino di Papa Francesco, incollato accanto alla locandina di un film indiano. Sincretismo da centro sociale dove tutto e s’intreccia e si sovrappone. Origini, provenienze, colore della pelle, etnie. Gli eritrei, ad esempio, domiciliati da quasi 6 anni in questo palazzone di 8 piani ...

Roma - abusi in stabile abbandonato : 11.16 Violenza sessuale e lesioni personali. Con questa accusa i carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno fermato un cittadino romeno, di 47 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo avrebbe molestato pesantemente e ferito una 50enne polacca, anche lei senza fissa dimora, nella corte interna di uno stabile in disuso, in via delle Fornaci, dove solitamente si rifugiano i clochard per trascorrere la notte.Alla ...

Roma - l'elemosiniere del Papa riattiva la corrente in uno stabile occupato : Il cardinale Konrad Krajewski: "C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie e oltre cento bambini"

Stabile occupato a Roma - elemosiniere del Papa riattiva la luce. Salvini : «Ora paghi le bollette arretrate» : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

L'elemosiniere del Papa toglie i sigilli al contatore di uno stabile occupato a Roma (ma la morosità resta) : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Roma - “elemosiniere del Papa riallaccia corrente a palazzo occupato”. Il portavoce dello stabile : “Esagerazione giornalistica” : Dopo cinque giorni al buio, è tornata la luce nel palazzo al numero 55 di via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Nell’edificio occupato vivono “450 persone di tutte le nazionalità, tra i quali 98 minori, alcuni in gravi condizioni di salute”, riferisce Andrea Alzetta, portavoce di Spin Time Labs, l’associazione legata al condominio. La corrente elettrica era stata staccata dall’azienda Hera per morosità. A ...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce in uno stabile occupato a Roma (ma la morosità resta) : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce in uno stabile occupato a Roma : «Gesto di umanità» : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Stabile occupato a Roma - l'elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica in stabile occupato a Roma : Il cardinale Krajewski: «Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. Qui ci sono famiglie e bambini senza corrente e senza acqua da giorni». Nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme vivono 420 persone abusivamente dall’ottobre 2013

Stabile occupato a Roma - il tesoriere del Papa riattiva la corrente (ma resta la morosità) : Ha staccato i sigilli del contatore e ha riacceso la luce nel palazzo occupato da 450 persone in via di Santa Croce in Gerusalemme (Spin time Labs) nonostante le bollette non siano state pagate e gli...

Roma - l'elemosiniere del Papa riattiva la corrente in uno stabile occupato : Il cardinale Konrad Krajewski: "C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie e oltre cento bambini"

Elemosiniere del Papa riattiva la luce elettrica in uno stabile occupato a Roma : Il cardinale Krajewski: «Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. Qui ci sono famiglie e bambini senza corrente e senza acqua da giorni». Nell’edificio di via Santa Croce in Gerusalemme vivono 420 persone abusivamente dall’ottobre 2013