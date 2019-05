Roma Daniele De Rossi lascia il club nel quale è cresciuto

De Rossi lascia la Roma - Pallotta Daniele cuore pulsante club : "L'AS Roma rende noto che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al termine di questa stagione".

Daniele De Rossi lascia la Roma ma non si ritira : nuova squadra possibile : Daniele De Rossi lascia la Roma ma non si ritira: nuova squadra possibile La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Sono passate da poco le 8.40 di martedì 14 maggio 2019, quando sulla propria pagina Facebook l’AS Roma dà l’annuncio. Daniele De Rossi giocherà la sua ultima partita con la maglia della Roma contro il Parma, nell’ultima giornata di campionato, davanti ai suoi tifosi. Il messaggio, postato come di consueto in inglese ...

Daniele De Rossi lascia la Roma - l’omaggio della società in un video tributo che ripercorre la carriera del capitano : Daniele De Rossi lascerà la Roma, ma non il calcio giocato, a fine stagione. La notizia è stata data dalla stessa società in un comunicato. La carriera del capitano giallorosso è stata ripercorsa in un video tributo pubblicato sui canali social dell’AS Roma. Serie A | Di F. Q.. Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione: “Con il Parma l’ultima partita in giallorosso” ...

Roma - addio di Daniele De Rossi a fine stagione : Un risveglio che ha stravolto l'intero mondo del calcio. La Roma ha emesso un comunicato in cui annuncia l'addio di Daniele De Rossi, pronto a viaggiare verso altri lidi. Non c'erano stati rumors in questo senso, non era trapelato nulla su questa eventualità, per questo motivo la notizia ha sconvolto tutti sui social. Il comunicato dell'AS Roma L’AS Roma rende noto che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al ...

Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione : “Con il Parma l’ultima partita in giallorosso” : Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione. La decisione del centrocampista è stata comunicata martedì 14 maggio dal sito ufficiale dell’AS Roma. “L’AS Roma rende noto che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al termine di questa stagione”. Il capitano giallorosso “è entrato a far parte del settore giovanile del club nel 2000, arrivando a debuttare in prima squadra nel 2001 ...

Daniele De Rossi dice addio alla Roma : La carriera di Daniele De Rossi con la maglia della Roma si chiuderà nel’ultima giornata di questo campionato all’Olimpico contro il Parma. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.“De Rossi, Romano, Romanista e cresciuto nel settore giovanile della Società, ha finora collezionato 615 presenze e 63 reti nei suoi 18 anni in maglia giallorossa e occupa il secondo ...

Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione : La Roma ha comunicato che il suo capitano Daniele De Rossi lascerà la squadra a fine stagione dopo diciotto stagioni consecutive in prima squadra: non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno ma continuerà a giocare, in Italia o all’estero,

Daniele De Rossi lascia la Roma - contro il Parma l'ultima partita : «Sarà la fine di un'era» : Tra 15 giorni contro il Parma Daniele De Rossi, bandiera della As Roma, giocherà l?ultima partita con la maglietta giallorossa. Ad annunciarlo è la stessa società...

Daniele De Rossi - nasce puledro in onore del capitano Roma : è il nipote di Varenne. FOTO : Ha il dna del nonno Varenne , il trottatore più veloce di tutti i tempi e il nome di… Daniele De Ross i. O meglio le iniziali, perché DDR, puledro baio nato sabato scorso a Pisa nell'allevamento di ...

GF 16 - Romantico risveglio tra Daniele e Martina sotto le coperte ma lui frena tutto : Scoppia la passione all'interno della casa del Grande Fratello 16 e a distanza di due settimane dall'inizio di questa edizione del reality show di Barbara D'Urso ci sono già le prime attrazioni e quelle che potrebbero essere le prime coppie ufficiali di quest'anno. I riflettori, in queste ultime ore, sono puntati soprattutto su Daniele e Martina, i quali sono sempre più vicini all'interno della casa e passano moltissimo tempo assieme. Ebbene ...

Ghali - Ex-Otago e Daniele Silvestri al concerto del Primo Maggio a Roma : Ghali, Ex-Otago e Daniele Silvestri sono tra i primi ospiti confermati per il concerto del Primo Maggio a Roma. L'evento si terrà il 1° Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e accoglierà sul palco numerosi artisti del panorama musicale italiano. Gli hashtag legati all'evento sono #1M2019 - #UNPASSOAVANTI - #LAMUSICAATTUALE. I primi nomi del cast della nuova edizione sono stati annunciati oggi. Ci saranno Ghali, Ex-Otago e Daniele ...

Sampdoria-Roma 0-1 - il capitano Daniele De Rossi regala tre punti vitali a Ranieri [FOTO] : 1/36 Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse ...

Atletica - Daniele Meucci : “Sono pronto per una grande maratona domenica a Roma” : Daniele Meucci, bloccato in Africa a meno di due giorni dalla maratona di Roma, ha rilasciato al “Corriere dello Sport“, quotidiano sportivo romano per eccellenza, una lunga intervista nel quale ha parlato della preparazione in vista della gara: “Sono ancora qui in Namibia e mi hanno già cancellato due voli di rientro in Italia, ma non mi lamento perché sull’altopiano ho corso tanto e sono pronto per una grande maratona ...

Roma - Daniele De Rossi inaugura lo “Sport Festival” : Il capitano della Roma, Daniele De Rossi, ha inaugurato la quindicesima edizione dello ‘Sport Festival’ alla Marymount international school Rome. Il giocatore simbolo dei tifosi gialloRossi è stato festeggiato dagli studenti delle scuole medie che non hanno perso l’occasione di salutarlo e scattare delle foto. “Siamo stati molto privilegiati ad avere con noi De Rossi– ha dichiarato la preside della Marymount, ...