Roma | addio De Rossi | la società rivela | “Contro il Parma l’ultima gara”

Daniele De Rossi dice addio alla Roma : La carriera di Daniele De Rossi con la maglia della Roma si chiuderà nel’ultima giornata di questo campionato all’Olimpico contro il Parma. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.“De Rossi, Romano, Romanista e cresciuto nel settore giovanile della Società, ha finora collezionato 615 presenze e 63 reti nei suoi 18 anni in maglia giallorossa e occupa il secondo ...

Roma : l'addio di Ranieri e i rifiuti di Conte e Sarri. E Dzeko sbotta : 'Non ho vinto niente' : La Roma è ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions League ma nella squadra giallorossa è diffusa la delusione per una stagione molto tormentata con uno spogliatoio provato dall' esonero di ...

Petrachi dà l'addio ai Granata - sarà il nuovo direttore sportivo della Roma : Dopo dieci anni Gianluca Petrachi lascia il Toro e dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Telenovela ai titoli di coda, ormai, la cui chiusura sarà sancita ufficialmente nei ...

Ranieri annuncia l'addio alla Roma : Sono qui perché la Roma mi ha chiamato , da tifoso ho risposto con entusiasmo e con tutta la buona volontà. Finito questo, finirà il mio lavoro ". Sono le parole del tecnico della Roma, Claudio ...

Roma - l’annuncio di Ranieri : addio al termine della stagione : “Devo andare a prendere qualcun altro?”, scherza Claudio Ranieri in conferenza stampa, allenatore della Roma in relazione alle voci sul prossimo allenatore giallorosso. “Sono venuto qui perche’ la Roma mi ha chiamato e da tifoso ho accettato con entusiasmo e volonta’, ma finito questo torneo finisce il mio lavoro – ha spiegato Ranieri -. Quando ho firmato sapevo di essere venuto in un momento di bisogno ...

Roma - Totti medita l'addio. Caos dopo il "no" di Conte : Francesco Totti può lasciare la Roma. La voce sta circolando con forza nelle ultime ore dopo il no di Conte, l?allenatore scelto proprio dall?ex capitano per ridare entusiasmo alla...

Roma : 1-1 a Genova e (quasi) addio alla Champions : Una partita brutta, estremamente sporca e giocata male dai giallorossi, che con El Shaarawy all’82° si portano avanti “annusando” i 3 punti per poi farsi rimontare colpevolmente dal Genoa al 91°, che va a segno di testa con Romero, il quale salta senza difficoltà in mezzo alle torri Romaniste approfittando di un calcio d’angolo regalato da Kolarov. All’ultimo minuto inoltre i rossoblù sfiorano anche il secondo gol su calcio di rigore con l’ex ...

Giuseppe Conte insulta Matteo Salvini in CdM - stravince il leghista : salva-Roma - addio : Il Consiglio dei Ministri finisce in rissa, governo sempre più spaccato e Giuseppe Conte sempre più apertamente grillino. Matteo Salvini ha prima annunciato e poi confermato, come promesso, lo stralcio dal testo del dl crescita del decreto salva-Roma. Circostanza che ha fatto perdere le staffe al pr

Salvini massacra il M5s : "Salva-Roma addio" - la resa dei conti. Di Maio diserta il CdM? No - arriva di corsa : Tutto come previsto: il Consiglio dei Ministri assomiglia a una resa dei conti. Chiamato ad approvare il decreto crescita e il cosiddetto salva-Roma (provvedimento che mira a tagliare il debito della capitale), Luigi Di Maio ha deciso di disertare l'incontro, salvo poi precipitarvisi in fretta e fur